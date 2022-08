Cristian Bursi medaglia di bronzo ai Trials World Youth Games

Si conclude con un ottimo terzo posto del giovane sassolese Cristian Bursi, nella categoria più importante (gli allievi) di questa edizione degli Word UCI Trials World Youth Games (il mondiale giovanile) a Wadowice in Polonia. L’azzurrino ha saputo migliorare la già ottima 5^ posizione guadagnata nella semifinale e con una gara ineccepibile e al massimo delle sue possibilità guadagna il primo podio mondiale per questa disciplina. Anche se la gara è stata rovinata dall’insistente pioggia, l’allievo modenese non si è fatto influenzare e da subito ha dimostrato di avere la giusta determinazione e grinta per raggiungere questo risultato.

Secondo in classifica dopo il primo giro, riesce a mantenere un buon punteggio sulle ultime cinque zone concludendo la gara con 460 punti con pochi punti sui diretti rivali gli spagnoli Gonzalo Vaquer Ferran (2°) e dal vincitore Perez Zamora Victor.

Soddisfazione anche da parte del tecnico Angelo Rocchetti che vede il risultato di un lavoro cominciato all’inizio dell’anno che ha coinvolto appunto le categorie giovanili in un percorso di crescita sia sui singoli atleti che sul gruppo creando gli stimoli e le condizioni necessarie. Percorso che porterà ora questi atleti alle categorie superiori con una maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie potenzialità.

In particolare, nella categoria allievi si sono finalmente create le condizioni perché questi atleti, pur in uno sport così individuale, trovino le giuste motivazioni attraverso una continua e sana competizione.