Eccellenza: vincono le tre modenesi, ma arriva la promozione per Borgo San Donnino

Si attende domenica per concludere questo strano campionato di Eccellenza che vede già promosso il Borgo San Donnino con una giornata di anticipo; ora la lotta è solo per un miglior piazzamento

Vincono tutte e tre le modenesi nella decima e penultima giornata del campionato di Eccellenza, ma il verdetto che conta è arrivato, con una giornata di anticipo, e ha sancito che a essere promosso in Serie D è il Borgo San Donnino che ha vinto la nona partita su nove giocate, staccando la Piccardo Traversetolo (che ieri ha riposato) di cinque punti in classifica. E’ salita ad un prestigioso terzo posto lache ieri ha vinto in casa contro la Savignanese: al 16’ Casta ha sbloccato il risultato, poi la squadra modenese ha resistito fino al 90’ quando ha raddoppiato e chiuso la partita con Caselli.

Quinto posto invece per il Formigine che ha battuto in casa il Colorno segnando due reti nel primo tempo: al 18’ Bahi ha portato avanti i verdeblù e al 29’ Habib ha raddoppiato. Attualmente ottavo il Castelfranco che deve però recuperare il match contro il Castenaso, rinviato per Covid. I biancogialli hanno esagerato nel match di ieri, segnando cinque gol contro l’Alfonsine che ha solo potuto subire. Al 16’ la partita si è aperta con un rigore segnato da Mantovani e il primo tempo si è concluso sull’1-0; ad inizio ripresa, al 50’, è arrivato il raddoppio di Boiardi, al 61’ l’ha chiusa Caesar, poi al 72’ e al 74’ sono arrivati anche i sigilli di Ferrara e Puglisi.