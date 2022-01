Al Corno alle Scale si apre la stagione agonistica per i giovanissimi degli Sci Club

E' iniziata la stagione agonistica di Sci Alpino giovanile per gli atleti della nostra regione. La prima categoria impegnata è stata quella dei Ragazzi e Allievi che include le classi che vanno dal 2009 al 2006. Per queste categorie la FISI (Federazione Italiana degli Sport Invernali) organizza attraverso la sua emanazione regionale, il Comitato Appennino Emiliano (CAE), un circuito di gare regionali, circuito Parmiggiano Reggiano, valide per l’assegnazione dei titoli regionali e alle qualificazioni per le manifestazioni a carattere nazionale. Questa settimana si sono svolti 2 slalom sulle nevi del Corno Alle Scale. Per fortuna le recentissime nevicate e l'abbassamento delle temperature hanno consentito di rimediare all’ultimo momento a condizioni che iniziavano a diventare critiche e a permettere lo svolgersi della manifestazione con ottime condizioni di innevamento.

Il week end ha visto il trionfo, nella classifica club, del Cimone Ski Team, che a pochi anni dalla sua nascita è oggi una delle maggiori realtà per la crescita agonistica dei ragazzi emiliani, non solo modenesi, sia in termini di numero di atleti tesserati che per la qualità dei risultati. Secondo, in entrambi le giornate, lo Sci Club Sestola, a confermare l’impegno e le capacità delle associazioni del territorio modenese nel promuovere e curare le discipline dello sci alpino tra i più giovani sul nostro Appennino.

Per quanto riguarda gli atleti degli sci club modenesi, da sottolineare l’ottima prestazione di Romina Chiarugi al suo esordio nella categoria Ragazze che agguanta due podi già alla prima occasione. Ottima partenza di stagione anche per il pavullese Mirko Masetti tra i Ragazzi con un primo e secondo posto, per la sestolana Angelica Guerri che vince lo slalom di sabato Allieve e per Leo Giorgione che festeggia un primo e un secondo posto tra gli Allievi. Sul podio, nel weekend, i modenesi Alice Antoni, Giacomo Nanetti, Martina Pirozzi, Francesco Tintorri e Alessandro Tintorri.

Il prossimo week end inizieranno invece per le categorie Ragazzi/Allievi i confronti interregionali con una selezione dei nostri migliori atleti che saranno impegnati sulle nevi di Campo Felice (Abruzzo) in cerca della qualificazione per i campionati Interappenninici che si svolgeranno, sempre in Abruzzo, nel mese di febbraio.

I risultati

RAGAZZE FEMMINILE

sab: 1 Sofia Brizzi (Val Carlina); 2 Romina Chiarugi (Cimone); 3 Maria Fiocchi (Val Carlina)

dom: 1 Sofia Brizzi (Val Carlina); 2 Romina Chiarugi (Cimone); 3 Alice Antoni (Cimone)

RAGAZZI MASCHILE

sab: 1 Riccardo Rossi (Schia Monte Caio 2); Mirko Masetti (Cimone); 3 Giacomo Nanetti (Sestola)

dom: 1 Mirko Masetti (Cimone); 2 Riccardo Rossi (Schia Monte Caio); 3 Leone Degli Esposti (Val Carlina)

ALLIEVI FEMMINILE

sab: 1 Angelica Guerri (Sestola); 2 Margherita Saccardi (Schia Monte Caio); 3 Giorgia Fiocchi (Val Carlina)

dom: 1 Giorgia Fiocchi (Val Carlina); 2 Martina Pirozzi (Sestola); 3 Emma Fattori (Cimone)

ALLIEVI MASCHILE

sab: 1 Federico Squeri (Schia Monte Caio); 2 Leonardo Giorgione (Cimone); 3 Francesco Tintorri (Sestola)

dom: 1 Leonardo Giorgione (Cimone); 2 Gabriele D’Arpe (Cimone); 3 Alessandro Tintorri (Sestola)

SCI CLUB

sab: 1 CIMONE SKI TEAM (838); 2 SCI CLUB SESTOLA (590); 3 SCI CLUB SCHIA MONTE CAIO (442);

dom: 1 CIMONE SKI TEAM (879); 2 SCI CLUB SESTOLA (578); 3 SCI CLUB VAL CARLINA (432);