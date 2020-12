Modena Fermana 1 - 0 | I canarini vincono sotto la pioggia, decide Prezioso dopo 40 secondi

Ancora una volta il Modena scende in campo con l’atteggiamento giusto, come spesso è successo nei primi tempi in questo campionato, e dopo appena 40 secondi di gioco passa in vantaggio: palla sul fondo a sinistra crossata verso il centro area dove Castiglia allunga sulla destra per Prezioso che, tutto solo, può calciare in porta a botta sicura. Viene poi impegnato in un paio di occasioni Ginestra, prima da un colpo di testa di Scappini, poi ancora Prezioso al 16’ va vicino al raddoppio. Quando si avvicina la mezzora comincia a crescere anche la Fermana che prova recuperare il gol di svantaggio con una bella punizione di Neglia al 29’, respinta da Gagno. Le due squadre giocano poi l’ultimo quarto d’ora del primo tempo in equilibrio, con il Modena che appare però ancora un po’ più pericoloso. Nella ripresa il gioco è meno fluido a causa della forte pioggia che col passare del tempo rende il campo sempre più pesante. La migliore occasione del secondo tempo arriva al 73’ quando Monachello di testa colpisce un cross di Tulissi da distanza ravvicinata, ma non trova lo specchio della porta. Ci prova poi anche Mignanelli al 75’ dalla sinistra puntando il secondo palo, ma anche in questo caso il pallone termina fuori di pochissimo. Bella punizione di Gerli all’83’ dal limite che sfiora la traversa. Incredibile traversa di Tulissi al 95', a tempo già scaduto. Finisce così il match deciso da un gol segnato nei primi secondi di gara, con un Modena che gioca poi una buona partita controllando e andando più volte vicino al raddoppio.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6.5; Bearzotti 6.5, Pergreffi 6, Zaro 6, Mignanelli 6 (90’ Varutti s.v.); Prezioso 7 (63′ Muroni s.v.), Gerli 6.5, Castiglia 6.5 (63′ Davì s.v.); Tulissi 7; Scappini 6.5 (63′ Spagnoli s.v.), Monachello 6 (74′ Milesi s.v.). A disp.: Narciso, Chiossi, Ingegneri, Stefanelli, Laurenti, Sodinha, Costantino. All.: Mignani

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Rossoni, Manzi, Scrosta, Mordini (86′ Sperotto); Urbinati, Grbac (76′ Grossi), Iotti (86′ Cremona); Neglia; Boateng (27′ Palmieri), Cognigni (76′ Raffini). A disp.: Zizzania, Liguori, Esposito, Stoiano, Diop, Bigica, Demirovic. All.: Antonioli

ARBITRO: sig. Scarpa di Collegno

RETI: 1′ Prezioso

NOTE: ammoniti Grbac, Mignanelli, Bearzotti, Urbinati.