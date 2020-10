Leo Shoes Modena-Gas Sales Blueenergy Piacenza 3-0, i canarini sfatano il "tabù" Pala Panini

Sesta giornata di campionato; con il big match Trento-Modena spostato da mercoledì quattordici ottobre, a giovedì cinque novembre, Modena Volley ospita oggi Piacenza. Derby in programma domenica diciotto ottobre alle 18:00 al Pala Panini. La Leo Shoes approfitta del rinvio della gara contro Giannelli e compagni, per fare mente locale, cercando di “sbancare” il Tempio del volley finora tabù. Gli ospiti sono reduci da una vittoria in casa di Cisterna Latina, e da un pesante ko interno contro Trento, quindi arriveranno al Pala Panini per “rifarsi”, in un derby molto interessante. Ex di turno Stankovic, Vettori, e Baranowicz (non arruolabile oggi).

Gli arbitri della gara sono i signori Andrea Pozzato e Mauro Goitre.

LE FORMAZIONI

Modena: 11) Christenson, 4) Petric, 7) Stankovic, 18) Mazzone, 13) Karlitzek, 14) Vettori, 10) Grebennikov. Coach Andrea Giani

Piacenza: 3) Izzo, 8) Antonov, 5) Candellaro, 1) Polo, 17) Clevenot, 2) Russell, 4) Scanferla. Coach Lorenzo Bernardi

Primo set 25-16 Modena: Russell inaugura l’incontro 0-1 Piacenza. Stankovic pareggia subito i conti. Mazzone sicuro di sé al centro 2-2. Petric mura Antonov e Modena si porta avanti 3-2. Clevenot ha la meglio sulla difesa gialloblu 4-3. Vettori parte forte 6-3 Modena, che vuole prendere le distanze dai biancorossi. Attacco vincente per Clevenot 8-4, Piacenza in scia. Karlitzek pallonetto vellutato 9-5 Modena. Antonov gran bordata solo soletto 9-7 Modena. Stankovic al centro vincente 10-8 Modena. Karlitzek in banda e un ace in rapida successione 12-9 Modena. Karlitzek pipe imperiosa 13-10. Vettori macina punti 14-11 per Christenson e compagni. Antonov annienta la difesa di casa 15-12 Modena. Russell errore a servizio 16-13 Modena. Antonov erroraccio in pipe 18-13 Modena. Petric batte out 19-14. Vettori in banda incisivo 21-15. Errore piacentino al servizio 22-16 Modena. Petric grande invenzione in pallonetto 23-16. Karlitzek chiude il set con due ace consecutivi 25-16, 1-0 Modena.

Secondo set 25-17 Modena: Stankovic segna il primo punto del set 1-0 Modena. Stankovic a servizio spreca il raddoppio 1-1. Russell chiude uno scambio pasticciato 1-3 Piacenza. Modena pareggia i conti a muro tramite il check 3-3. Ace Vettori in gran spolvero 4-3 Modena. Russell poderoso in attacco 4-5 Piacenza. Antonov ace vincente 4-6. Antonov in crescita tra gli ospiti 5-7 Piacenza. Clevenot ha la meglio sulla difesa gialloblu 5-9 Piacenza. Russell dopo un errore a servizio torna a pungere in attacco 6-10 Piacenza. Ace Christenson 8-10, e i canarini si avvicinano. Stankovic decisivo al centro 10-11 Modena, che resta in scia. Ace Karlitzek 11-11. Stankovic a muro vince l’attacco ospite 12-11 Modena. Karlitzek errore a servizio 13-12 Modena. Vettori attacco preciso e di potenza 14-13 Modena. Mazzone mura Polo 16-13 Modena. Petric attacco decisivo in banda 17-14 Modena, che vuole scappar via nel set. Petric ancora sul velluto 18-14 Modena. Vettori preciso e puntuale 20-16. Entra Porro e subito un ace 21-16 Modena. Karlitzek poderoso a muro 22-16 Modena, verso la fine del secondo set. 24-17 pasticcio in palleggio tra i biancorossi, set point Modena. Ace di Christenson 25-17 Modena, 2-0.

Terzo set 26-24 Modena: Karlitzek errore a servizio 0-1 Piacenza. Vettori mura Russell 1-1. Vettori a segno in gran spolvero 2-1 Modena. Errore di Russell a servizio 3-2 Modena. Vettori ancora a punteggio 4-2 Modena. Errore a servizio per i biancorossi 5-3 Modena. Petric in gran scioltezza a punteggio 6-4 Modena. Indecisione gialloblu in difesa, 6-6 con Piacenza che non demorde. Karlitzek incisivo in banda 8-6 Modena. 9-7 errore in attacco di Stankovic 9-8, e l’immediato pareggio fortunoso per i biancorossi. Muro impreciso della difesa gialloblu 10-10. Petric poderoso in attacco 11-11. Modena d’astuzia e con un po’ di fortuna si porta sul 12-11, con la fretta di chiudere la partita. Brutto pallonetto ospite con Botto 13-11 Modena. Errore Piacenza a servizio 14-12 Modena. Karlitzek gran schiacciata 15-13 Modena. Christenson gioco di prestigio infallibile 16-15 Modena. Karlitzek di giustezza 17-16 Modena. Errore a servizio ospite 18-17 Modena. 19-18 Petric non basta, muro biancorosso. Ace di Petric 21-19 Modena. 22-20 invasione di Clevenot, punto a Modena. 23-21 pipe di Petric, super protagonista nel finale di gara. 23-23 ace di Clevenot. Si va ai vantaggi 25-24 Modena, con invasione Russell. La partita termina con il 26-24 nel terzo set e un ace di Stankovic, prima vittoria al Pala Panini del campionato e grande carica per i ragazzi di Andrea Giani.

LE PAGELLE - Modena 6,5

Christenson 6,5, Petric 7, Stankovic 6,5, Mazzone 6,5, Karlitzek 7, Vettori 7,5, Grebennikov 6,5

INGRESSI: Porro 6

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Andrea Giani 6,5