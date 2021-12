Modena Sitting Volley protagonista al torneo di Pordenone

Nel fine settimana scorso il Modena Sitting Volley ha sfidato 5 formazioni del nord Italia e la squadra marchigiana di Fermo per aggiudicarsi il torneo “Pordenone Sitting Volley League 2021”. I gialli erano inseriti nel girone con Brembate, Alta Resa Pordenone oltre alla neo squadra del Cus Verona, con formula del girone di partite al meglio di due set e un punto a set. Modena ha chiuso il girone a tre punti grazie alla vittoria da due contro Verona e al punto strappato all’Alta Resa vincitrice del girone.

Decisiva per la classifica è stata la sconfitta contro Brembate nel primo incontro dove i troppi errori in battura da parte dei gialloblù hanno indirizzato la partita. La posizione del girone ha portato Parmiggiani e compagni a giocare la finalina per il quinto posto contro la Pianoterra Ravenna, una partita infinita con tre set chiusi ai vantaggi, ma che ha visto i gialli portare a casa un onorevole quinto posto.

Quello di Modena Sitting Volley è un gruppo che sta crescendo ad ogni appuntamento, un buon viatico in preparazione del campionato italiano misto. Modena Sitting Volley ricorda che il sitting volley è aperto a disabili fisici e normodotati, ragazzi e ragazze senza limiti di età.