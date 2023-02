Nuoto Lifesaving: terzo posto per il Maranello Nuoto

Si è conclusa la prima parte dei Criteria di Salvamento. Il campionato italiano giovanile lifesaving vede Maranello Nuoto centrare il terzo posto della classifica di società nella cat. ragazzi e l’ottavo in quella riservata agli esordienti A.

Strepitosa Nicole Carzacchi che conquista due titoli tricolori nei 200 superlife e nei 100 pinne, poi completa la collezione con l’argento nei 200 ostacoli e il bronzo nei 100 torpedo.

Assieme alle compagne Giorgia Biondi, Sofia e Francesca Ingrami, sale sul gradino basso del podio per il bronzo nella staffetta 4x50 ostacoli. Nel superlifesaver brilla anche il secondo posto di Sofia Ingrami per la doppietta gialla a fianco della compagna di squadra Carzacchi. Argento anche per Riccardo Bartolacelli nel percorso misto poi quarto ad ostacoli come anche Sara Soli e le Ragazze che sono di legno nelle staffette miste e pool lifesaver.

Per i gialli della cat. Esordienti, la migliore nella classifica individuale allround è Viola Busi che conclude al 7° posto e quindi potrà partecipare al Gran Prix durante gli Assoluti di maggio.

I campionati proseguono fino a domenica con le categorie junior, cadetti e senior.