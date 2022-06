Mondiali di Budapest: è Paltrinieri il re della 10 km

Incredibile Paltrinieri: conquista la sua quarta medaglia ai Mondiali di Budapest e non è una medaglia qualsiasi. ‘Greg’ ha infatti conquistato questa mattina l’oro nella 10 km, prendendo parte ad una storica doppietta con Acerenza che si è preso l’argento. Paltrinieri è arrivato quinto alla fine del primo dei sei giri previsti, rimanendo coperto fino all’ultimo, scalando poi posizioni e passando in vantaggio agli 8.5, con Acerenza, Wellbrock e Frach che lo marcano. La sfida è quindi Italia-Germani, ma a spuntarla sono stati i due azzurri che si portano ad un margine di sicurezza negli ultimi metri e scrivono una pagina importante di storia per lo sport italiano.