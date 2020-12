Padova Modena 0 - 1 | I canarini vincono il big match e sono primi in classifica

Chiude alla perfezione l'anno il Modena che vince a Padova lo scontro diretto con la prima in classifica e raggiunge proprio i biancoscudati e il SudTirol a 33 punti in testa alla classifica. Primo tempo veramente poco emozionante tra Padova e Modena all'Euganeo. Le due squadre sembrano più concentrate a non perdere che a provare a vincere. Non ci sono tiri verso la porta e nemmeno nessuna azione pericolosa o degna di nota fino a quando il Modena all'improvviso sorprende gli avverasi e al 43' passa in vantaggio: Muroni dalla destra crossa in area dove arriva Spagnoli che salta agilmente un avversario e con un bel pallonetto la mette in rete. Nella ripresa il ritmo è molto diverso: il Padova prova a rimediare spingendo senza però arrivare mai a tirare in porta, mentre il Modena prova ad approfittare della situazione con alcune buone ripartenze che mettono in difficoltà i padroni di casa. Al 57' Monachello ha l'occasione migliore del secondo tempo, ma il suo tiro termina sull'esterno della rete. Insiste il Padova e nel finale le prova veramente tutte colpendo anche una traversa all'85' quando Hraiech crossa per Paponi che di testa colpisce da poca distanza, ma trova il legno. E' un Modena che ormai deve fare appello alle ultime energie per cercare di mantenere il risultato contro i biancoscudati che sembrano aver messo il turbo negli ultimi minuti. La squadra di Mignani trova poi le forze anche per un contropiede al 90' perdendo però palla sulla trequarti e favorendo una ripartenza in velocità del Padova che non conclude.

PADOVA (4-3-1-2): Vannucchi; Germano (34′ Fazzi), Andelkovic, Pelagatti, Curcio; Della Latta (77′ Buglio), Ronaldo, Hallfredsson (46′ Hraiech); Jelenic; Jefferson (46′ Santini), Bifulco (77′ Paponi). A disp.: Merelli, Valentini, Vasic, Kresic, Mandorlini, Beretta, Soleri. All.: Mandorlini

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti (85′ Milesi), Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia (77′ Davì); Tulissi (85′ Prezioso); Monachello (70′ Scappini), Spagnoli (85′ Costantino). A disp.: Narciso, Gobbi, Ingegneri, Stefanelli, Laurenti, Sodinha, Abiuso. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Miele di Nola

RETI: 43′ Spagnoli

NOTE: ammoniti Zaro, Monachello, Muroni, Della Latta, Jelenic, Castiglia, Fazzi, Tulissi.