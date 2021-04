Modena Volley, Giani: "Vogliamo giocare la partita di domani al massimo"

Coach Giani ha presentato il match di domani sera in programma a Piacenza per le semifinali dei play-off Challenge

Questa mattina, al PalaPanini, Giani ha presentato il match di domani alle 18 contro Piacenza: “Siamo contenti di aver ribaltato la prima parte del girone, abbiamo cominciato con tre sconfitte e per guadagnarci l’accesso alle semifinali sono arrivate altrettante vittorie. Ora vogliamo giocarci al massimo questa partita a Piacenza, sarà una gara difficile ma c’è tensione ed è un fattore positivo perché continuiamo a giocare".

"Fin dall’inizio del torneo abbiamo dato spazio ai ragazzi che hanno trovato meno spazio nel corso della stagione. Hanno dato un bel segnale con le loro prestazioni e si sono conquistati meritatamente questa semifinale, è giusto che provino a giocare una sfida così importante in cui il risultato conta. Vogliamo vincere e disputare una bella partita - continua il coach della Leo Shoes -".

Aver centrato l'obiettivo delle semifinali non è però un punto d'arrivo: "L’obiettivo di giocare in una coppa è sempre importante, tutti ci tengono alla qualificazione al di là del fatto che si aggiungano gare alla tua stagione e quindi proveremo ad arrivare fino in fondo a questo torneo. Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, c’è poco da dire. Li abbiamo raggiunti tutti, eccetto questo settimo posto al termine della regular season. E’ comunque difficile fare una valutazione obiettiva, è stata una stagione difficile per chiunque e ognuno ha avuto le sue problematiche. Nonostante ciò, siamo comunque riusciti a risolvere le difficoltà".

Giani chiude poi con un commento su Petric: "Ultima partita al PalaPanini per lui? Ha vissuto qua stagioni importanti, è un ragazzo amato da tutti ed è un peccato chiudere l’esperienza a Modena senza la presenza dei tifosi che gli hanno comunque dedicato uno striscione bellissimo. E’ una persona straordinaria, al di là dei valori tecnici altrettanto importanti. Sono contento e veramente felice di aver vissuto questi mesi con lui e di aver allenato un atleta del genere”.