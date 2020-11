Hellas Verona Sassuolo, probabili formazioni | Conferma per Lopez, spazio a Raspadori

Questo pomeriggio alle 15 torna in campo il Sassuolo dopo la sosta per la Nazionale. I neroverdi saranno in trasferta a Verona e dovranno fare a meno di Ciccio Caputo. Assenze importanti anche per i padroni di casa.

QUI HELLAS VERONA - Rientrano Cetin e Dawidowicz, il primo sarà in campo a comporre la difesa insieme a Magnani e Ceccherini, il secondo andrà in panchina. Assenti Faraoni, Lazovic e Ruegg: sulle fasce ci saranno Zaccagni e Dimarco, rispettivamente a destra e a sinistra. Barak e Colley saranno alle spalle di Kalinic.

QUI SASSUOLO - Assente bomber Caputo che sarà sostituito da Raspadori, giovane sempre positivo quando chiamato in causa. Rientra invece Djuricic dal Covid e torna in attacco insieme a Berardi e Boga. A centrocampo Locatelli sarà ancora affiancato da Lopez che fino ad ora ha sorpreso per essere entrato alla perfezione nei meccanismi della squadra in pochissimo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Magnani, Ceccherini; Zaccagni, Ilic, Tamèze, Dimarco; Barak, Colley; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.