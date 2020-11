Mantova Modena, probabili formazioni | In attacco la coppia Spagnoli-Scappini

Posticipo del lunedì sera per i canarini che affronteranno il Mantova al 'Martelli' alle 21. Mister Mignani non dovrebbe cambiare nessuna pedina rispetto alle 11 che hanno giocato e vinto il derby contro il Carpi. Sulle fasce Bearzotti e Varutti, sulla trequarti ci sarà Tulissi alle spalle di Spagnoli e Scappini con Monachello in panchina pronto ad entrare a partita in corso. Nel Mantova ci saranno Milillo e Cecchi al centro della difesa; a centrocampo Zibert sarà affiancato da Gerbaudo e Lucas, mentre la coppia d'attacco sarà formata da Ganz e Vano.

PROBABILI FORMAZIONI

MANTOVA (4-3-1-2): Tozzo; Bianchi, Milillo, Cecchi, Panizzi; Gerbaudo, Zibert, Lucas; Guccione; Ganz, Vano.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Bearzotti, Zaro, Ingegneri, Varutti; Gerli, Castiglia, Prezioso; Tulissi; Spagnoli, Scappini.