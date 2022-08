Rachele Barbieri vince anche su strada, bronzo europeo in volata

L'ultimo appuntamento in programma a questi europei di Monaco conferma, se ce ne fosse mai stata necessità, lo straordinario momento di forma di Rachele Barbieri. La ciclista di Serramazzoni ha infatti colto oggi pomeriggio la quarta medaglia della sua spedizione. La Barbieri è arrivata terza nello sprint che ha concluso la prova femminile in linea. Gara vinta dall'olandese Lorena Wiebes, che ha regolato allo sprint l'altra italiana, Elisa Balsamo. Due azzurre sul podio quindi, a conferma del livello assoluto del nostro movimento.

Per Barbieri si è trattato della quarta medaglia dopo le tre conquistate in settimana su pista: l'argento nell'inseguimento a squadre e l'oro nell'Omnium e nella Madison. Un bottino straordinario per la 25 enne modenese, che si rilancia così nel panorama internazionale.