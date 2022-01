Atletica indoor, cinque successi a Parma per l’esordio della Fratellanza

Prime gare vere e primi positivi riscontri per la Fratellanza in questo inizio di stagione Indoor. Cinque le vittorie per gli atleti gialloblù, ma non sono mancate indicazioni importanti anche da chi ha scelto di gareggiare fuori dall’Emilia Romagna.

Parma, cinque successi per i gialloblù all’esordio stagionale

Tanti esordi stagionali per gli atleti della Fratellanza nel meeting di Parma. Si riparte da qualche prestazione già interessante e da cinque successi principalmente nelle gare di salto. Si presentano alla grande Samuele Campi nel lungo e Jacopo Mussi nell’asta, il primo superando subito la misura dei 7 metri, in particolare arrivando a 7.05 all’ultimo tentativo per imporsi davanti al resto della concorrenza. Il secondo, invece, sale subito oltre i 5 metri superando l’asticella a 5.02 e commettendo i tre errori a 5.12. Nella medesima specialità si impone senza grossa concorrenza la campionessa Juniores in carica all’aperto, Giulia Cassanelli, che si ferma però a 3.22 metri commettendo tre errori a 3.37. A completare il quadro dei primi posti nei salti c’è Marco Vendrame con 1.97 nell’alto, mentre nella gara femminile è seconda Anna Bondi con 1.61.

Dai salti alle corse, torna al successo sui 50 ostacoli Sandra Milena Ferrari confermandosi la migliore sia in batteria in 7’’53 che in finale abbassando il proprio riferimento a 7’’42. Nella prova maschile terzo Jordan Martinez Herrera in 7’’18 dopo il primo posto in batteria con 7’’13. Per il cubano della Fratellanza anche un quarto posto nella gara senza barriere alle spalle del compagno di squadra Bokar Badji. 6’’25 e 6’’12 i riferimenti in qualifica, poi migliorati entrambi di un centesimo. Infine le giovani, esordio nella categoria Allieve positivo per Emma Martignani e Alessia Gavioli rispettivamente terza e sesta in un 400 infarcito di atlete Under 18. Per la prima il tempo è stato di 1’02’’55, mentre per la seconda 1’05’’50.

Ancona, Molinari ottimo esordio

Sensazioni più che positive per il velocista Francesco Molinari impegnato nell’impianto di Ancona che, nel mese di febbraio, come sempre ospiterà tutte le rassegne tricolori. L’atleta classe 1994 è sceso in pista sui 60 piani dove ha conquistato il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Antonio Moro. Per lui il tempo di 6’’88 in batteria, nuovo primato personale ritoccato a cinque anni di distanza, e di 6’’89 in finale sufficiente a mettere alle spalle la folta e rinomata concorrenza a partire dal padrone di casa Mustapha Manga del Cus Parma.

Casalmaggiore, in gara Quaglieri e i Cadetti

A Casalmaggiore vetrina per alcuni rappresentanti della categoria Cadetti per la specialista delle prove multiple Lucia Quaglieri. Tre le gare inserite nel programma del meeting: velocità con e senza ostacoli e lancio del peso. Per quanto riguarda la compagine di casa Fratellanza due le gare su cui si è cimentata proprio la Quaglieri vale a dire i 60 con barriere chiusi in 9’’12 e il peso con la misura migliore di 10.87 metri.

Per quanto riguarda le gare Cadetti, sui 60 piani femminili seconda Chiara Cappi in 8’’28 e terza Rita Manfredini in 8’’32. Per quest’ultima medesimo piazzamento anche tra gli ostacoli con il tempo di 9’’39. In campo maschile, invece, unico protagonista Pietro Guaraldi autore di un 7’’99 sui 60 piani.