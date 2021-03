Hockey in line, Scomed Bomporto under 16 reagisce bene contro Imola

Una under 16 bomportese in ripresa dopo la disfatta di sette giorni fa contro la corrazzata Forlì. Nella prima partita i Scomed partono bene e tengono fino al 4-3 con le reti Corazzari Riccardo (2) e Abdelmotti Omar, poi Imola prende in mano l'incontro e con qualche errore di inesperienza da parte dei Scomed dilaga fino al 11-3. Ben diverso l'approccio nella seconda partita: i mister Sala e Bergamini spronano i propri ragazzi a mantenre concentrazione e ritmo di partita alto con il risultato che i Scomed giocano alla pari contro i forti imolesi cedendo solo alla fine con il risultato di 3-4, con le reti di Abdelmotti, Bergamini Federico e Orrù Tommaso. Formazione under 16: Parmeggiani, Abdelmotti, Idrizoski, Bergamini F, Orrù, Corazzari, Rebecchi, Tomasini e Bergamini A. All. Sala-Bergamini.