Coppa BPER Banca, i risultati delle gare al Corno Alle Scale

Una tre giorni intensa - dal 26 al 28 febbraio - per le categorie Baby e Cuccioli dell'Emilia Romagna che si si sono date appuntamento al Corno alle Scale per disputare una Gimkana, un Gigante e uno Slalom. La Coppa BPER Banca è stata organizzata dagli sci club locali Val Carlina e Tutto Bianco sulla pista Tomba Due. Le gare sono valide per il circuito regionale della categoria Pulcini. Situazione tranquilla e monitorata anche per quanto concerne le misure anti-Covid, con genitori distanziati a rispettosa distanza dall'arrivo come disposto dai responsabili della località bolognese.

A fine evento lo sci club Sestola si aggiudica il primo posto, seguito dal Frignano, dal Val Carlina e dal Riolunato.

Francesco e Alberto Turchi, del Fanano, salgono per tre volte consecutive sul podio e collezionano 3 vittorie ognuno. Greta Boselli del Sestola e Jacopo Martinelli del Frignano ne collezionano 2 a testa. Vittorie anche per Leonardo Sola del Riolunato, Eleonora Nanetti, Gabriele Ferrari, Veronica Burchi del Sestola, Emma Antoni e Romina Chiarugi del Frignano.

Nel Weekend sono andati sul podio anche: Anita Cuoghi, Martina Lenzini, Caterina Pirozzi, Lorenzo Seghi, John Matteo Minelli, Nicola Querciagrossa del Sestola; Leonardo Mari, Ludovica Fabbri, Mia Gagliardi, Emma Antoni, Matteo Lamazzi, Marco Torri del Frignano; Gianmaria Loconte, Gabriele Nieri, Giulia Braccini e Filippo Giorgione del Riolunato.

Vittorie

BABY1: Eleonora Nanetti Sestola , Francesco Turchi – Fanano (3)

BABY 2: Emma Antoni – Frignano, Alberto Turchi – Fanano (3)

Greta Boselli (2) – Sestola,

CUCCIOLI1: Gabriele Ferrari – Sestola, Burchi Veronica - Sestola

Leonardo Sola - Riolunato

CUCCIOLI2: Romina Chiarugi – Frignano, Jacopo Martinelli (2) - Frignano

Podi

BABY1: Anita Cuoghi – Sestola (3),

Martina Lenzini – Sestola, Leonardo Mari – Frignano

Mia Gagliardi – Frignano, Lorenzo Seghi – Sestola, Gianmaria Loconte - Riolunato

BABY 2: Ludovica Fabbri – Frignano (2), Caterina Pirozzi – Sestola, John Matteo Minelli - Sestola (3)

Gabriele Nieri – Riolunato, Emma Antoni - Frignano

CUCCIOLI1: Veronica Burchi Sestola, Matilde Libbra (2) – Fanano, Leonardo Sola – Riolunato (2)

Matteo Lamazzi – Frignano, Marco Torri - Frignano

CUCCIOLI2: Nicola Querciagrossa – Sestola,

Giulia Braccini – Riolunato (2), Romina Chiarugi – Frignano, Jacopo Martinelli – Frignano

Filippo Giorgione – Riolunato

