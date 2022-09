Andres Martin e Margot Marcos vincono la seconda edizione del Modena Rookie Fest 

Per il secondo anno di fila Modena si è dimostrata capitale dello skateboard giovanile, per una tre giorni di skateboarding sia presso il Rock and Ride Skatepark che lungo le strade della città. Da venerdi 16 a domenica 18 settembre infatti, i migliori giovani aspiranti skater professionisti hanno gareggiato per qualificarsi alle World Rookie Skateboard Finals previste ad Innsbruck dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

Oltre ai premi messi a disposizione dagli sponsor infatti, tutti gli skater saliti sul podio, si sono qualificati per la session finale del World Rookie Tour, durante la quale verranno messe in palio delle importanti wild card per i top skater dell’evento: il World Rookie Skateboard Champion verrà premiato con un invito alla leggendaria Simple Session 2023, e tutti gli atleti sui podi riceveranno un’invito per la Mystic Sk8 Cup 2023!

Ritornando in Emilia Romagna, in questi giorni i ragazzi non solo hanno potuto confrontarsi e crescere insieme a suon di trick ma hanno potuto visitare il Museo Enzo Ferrari e competere per il Best Trick Contest proprio in centro città, presso il Parco Novi Sad. Qui abbiamo potuto assistere anche alla demo di danza hiphop e break dance curata dal “Centro La Fenice” di Modena.

La domenica si è infiammata fin da subito con l’arrivo di 30 skater iscritti alla gara WRT. Giovanissimi talenti hanno dato spettacolo, regalando un ottimo livello di skateboarding al numeroso pubblico accorso per l’occasione. Ad avere la meglio nella categoria Rookie Men è stato Andres Martin Gramaglia Fusconi seguito da Leonardo Bergese e dal bulgaro Dian Petkov. Nella categoria Grom Men Nicola Morigi si è imposto su Gabriele Meini e Matteo Mantovani. Ottimo livello anche per le ragazze in gara: Margot Marco vince su Gaia Urbinati, terza Giorgia Meini.

Si ringraziano gli sponsor dell’evento fra cui DC, TSG, Jail Jam, SKIPASS, Blue Tomato e SurfToLive.