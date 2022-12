Volley femminile A2: Nicola Cioni si dimette dal ruolo di dg dell'Emilbronzo 2000 Montale

Dalla giornata di ieri, giovedì 29 dicembre 2022, Nicola Cioni non è più il Direttore Generale della Pallavolo Montale. Questo il suo comunicato pervenuto alla società nella serata di ieri: "Comunico, in data odierna (ieri, ndr), le mie dimissioni dal ruolo di Direttore Generale della Pallavolo Montale per motivi personali. Ringrazio il Presidente, tutta la famiglia Barberini, lo staff e soprattutto le ragazze, alle quali chiedo di non mollare e di continuare a credere nei loro sogni. Da parte mia, faccio un grosso in bocca al lupo a Montale per il prosieguo del campionato”. La società, ricevute le dimissioni, con a capo il Presidente Gianfranco Barberini, ringrazia Nicola Cioni per il prezioso lavoro svolto in questi anni, con il quale ha contribuito in maniera importante nel dare lustro alla nostra società. A Nicola va un grosso in bocca al lupo per le sue avventure future.