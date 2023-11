Che stagione per Anna Adelusi: il talento di Carpi non sente il peso dell’A1

C'ho solo vent’anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Anna Adelusi ha la stessa età ma invece non ha bisogno di non prendere spunto dalla canzone dei Maneskin, anzi per ora c’è soltanto da inchinarsi di fronte alla stagione di cui si sta rendendo protagonista nella Serie A1 di volley femminile. L’opposto originario di Carpi, ma con la famiglia residente a Montecchio di Pesaro, è una delle note più liete del Cuneo Granda Volley, formazione in cui sta emergendo con prestazioni sempre migliori. Ne è una chiara conferma l’ultimo match disputato con questa maglia. Le piemontesi sono uscite sconfitte in 4 set contro Scandicci però Adelusi ha tenuto testa alle avversarie, realizzando ben 25 punti, gli stessi messi a segno da Antropova che è stata poi eletta MVP della partita.

Eguagliare una giocatrice che è nel giro della Nazionale e risultare la top performer di giornata non sono certo dettagli da poco, la pallavolista carpigiana si sta rivelando una delle scelte più azzeccate del mercato di Cuneo. La classifica dei punti messi a referto parla chiaro: Anna Adelusi è a quota 106, attualmente al 14° posto, un risultato degno di nota. È il segno che si sta trovando a suo agio in A1, come già dimostrato nella scorsa stagione tra le file del Bisonte Firenze. Non è comunque un fulmine a ciel sereno questa sua crescita continua. D’altronde si sta pur sempre parlando di uno dei talenti scoperti dal Volleyrò Casal De’ Pazzi, società abilissima nello scovare le gemme più preziose del volley.

Negli anni ha anche indossato la casacca dell’Acqua e Sapone Roma, contribuendo alla promozione delle giallorosse nella massima serie, prima di essere uno dei punti di riferimento del Club Italia. A questo punto i due scudetti giovanili conquistati, le varie convocazioni in Nazionale e l’esordio in A2 ad appena 17 anni rappresentano soltanto l’inizio di una carriera brillante. Proprio in occasione dell’ingaggio da parte delle piemontesi, è stata molto chiara sugli obiettivi da raggiungere: “I miei punti di forza? Il salto, l’attacco e il muro, mentre sento di avere ancora molto margine in battuta, fondamentale sul quale sto lavorando da un po’, e in ricezione. Il primo anno in A1 mi ha insegnato tantissimo, e credo che Cuneo sia la piazza ideale dove proseguire il mio percorso di crescita”.