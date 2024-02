La Serie A1 si stringe attorno ad Anna Adelusi: stagione finita per la giocatrice di Carpi

La seconda stagione in Serie A1 di Anna Adelusi termina come peggio non ci si sarebbe potuti aspettare. La giocatrice originaria di Carpi, ma con la famiglia residente a Montecchio di Pesaro, ha riportato un brutto infortunio che purtroppo la costringerà a rimanere fuori dai campi di gioco per i prossimi mesi. A darne notizia è stata la sua squadra, il Cuneo Granda Volley, che ha diffuso il seguente comunicato: “Dopo la gara del 14 gennaio contro Vallefoglia, Anna Adelusi ha subito una lesione parziale del tendine d’Achille della gamba sinistra. Un infortunio che non le permetterà di scendere in campo fino alla fine della stagione agonistica. Defezione importante per coach Massimo Bellano che perde un’atleta che nel girone d’andata era stata una tra le più positive”.

In effetti l’opposto emiliano è stato una delle note più liete della stagione travagliata del club piemontese. La giocatrice è stata a lungo tra le migliori realizzatrici dell’A1, anche se, complici le prestazioni non proprio brillanti della sua formazione, è uscita fuori dalla Top-20. La sua stagione termina con 173 punti complessivi in 15 partite, mentre lo scorso anno a Firenze si era fermata ad appena 25 punti in 19 gare. A lei sono arrivati attestati di stima social da parte delle compagne di squadra (Alice Tanase e Serena Scognamillo), ma anche di colleghe come Valentina Bartolucci (Novara), Chiara Salvatori (Omag Marignano) e Sofia Valoppi (Roma Volley Club). Significativo anche il messaggio di Lorenzo Pintus, allenatore di Casalmaggiore (dunque una squadra rivale di Cuneo) che ha dedicato ad Anna queste parole: “Tornerai grande presto…e chi te ammazza”.