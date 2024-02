Aristo Isola è nella hall of fame del volley: premiato lo storico dirigente della Panini Modena

Si è svolta ieri mattina a Bologna la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Hall Of Fame, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna. Tra coloro che sono entrati nella Hall of Fame dalla pallavolo italiana in questa edizione c’è Aristo Isola che ha ritirato il premio nella categoria Dirigenti.

Nel corso della sua lunga carriera da dirigente sportivo ha conquistato prestigiosi traguardi a livello nazionale ed internazionale nella pallavolo, sport al quale si è dedicato con passione sin dalla più giovane età. Nella sua lunga carriera dirigenziale ha vinto scudetti con la Panini Modena, con la Santal Parma e con la Maxicono Parma (dove ha ottenuto il Grande Slam). Successi che ha continuato ad ottenere come Team Manager della Nazionale Maschile all´epoca di Julio Velasco.