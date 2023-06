L’Idea Volley Sassuolo rinuncia ufficialmente alla Serie A2

La Società Idea Volley Sassuolo rende noto di aver comunicato nei giorni scorsi agli organi competenti la propria rinuncia al Campionato di Serie A2 femminile. Contestualmente, il sodalizio sassolese ha presentato richiesta di ripescaggio in un Campionato di categoria inferiore. Un anno dopo aver ereditato il titolo dal Volley Academy Sassuolo e dopo una prima brillante stagione in Serie A2, Idea Volley ha deciso di rinunciare alla categoria: purtroppo le condizioni attuali non permettono di programmare una stagione futura di Serie A.

Nella stagione 2023 - 2024, la Società biancoazzurra - coerentemente con quelli che sono sempre stati gli ideali del sodalizio - allestirà un roster giovane ed ambizioso, sperando di fare bene ed ottenere risultati positivi come già accaduto nelle scorse stagioni. Si tratta della seconda rinuncia sassolese di fila per quel che riguarda il campionato di Serie A2, dopo che anche la Green Warriors aveva preso una decisione simile all’inizio della stagione 2022-2023. In comune con le due situazioni c’è il percorso sportivo. Sia la Green Warriors che la BSC Materials (entrambe guidate in panchina da coach Venco) hanno conquistato una salvezza tranquilla nella seconda categoria nazionale del volley femminile, dando poi filo da torcere agli avversari nel corso dei play-off promozione per la Serie A1.