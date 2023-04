Superlega playoff, Modena si fa rimontare: addio scudetto

Squadra in casa

Modena Volley

Il PalaPanini da tutto esaurito e due set che hanno sfiorato la precisione non bastano. Il Modena Volley anche quest'anno dice addio allo scudetto di Superlega: in gara 5 dei quarti di finale playoff di Superlega trionfa Piacenza che spalle al muor rimonta e guadagna il set corto con grande merito.

A Modena ora rimane soltanto la possibilità di conquistare di nuovo il posto in Coppa Cev.

I primi due set Modena li gioca alla grande, il primo 25-19 e il secondo 25-17: si fa sentire la potenza di Ngapeth e tutta l'energia di Lagumdzija. Dal terzo set Modena si inceppa in attacco trovando più volte il muro della Gas Sales, il terzo set finisce 20-25. Anche il quarto set vede il dominio degli ospiti con Giani a chiamare i suoi a distanza ravvicinata, la seconda volta sul 12-16 avversario. Il finale dice 21-25.

Partenza thriller il set corto: è 2-6 per Piacenza, Modena prova a ricucire 5-7, ma l'inerzia è tutta rivolta alla formazione ospite. Sull'11-14 Modena accorcia 12-14, la palla dopo è combattuta ma Lucarelli la mette a terra e Modena non può che far partire i titoli di coda.