Superlega, Modena vince ma deve faticare troppo con Catania

Squadra in casa

Squadra in casa Catania Volley

Due punti conquistati con fatica. Nella decima giornata di Superlega il Modena Volley vince in trasferta a casa del finalino di coda Catania 2-3 dopo essere stata in svantaggio 2-1. Juantorena rientrato dalla febbre autore di 18 punti, 19 per Rinaldi e Sapozhkov a testa.

Inizia bene Modena (4-8) e tocca anche il 13-16, Catania si fa sotto, mette la freccia e conquista il primo set 25-22. Il secondo set inizia come il primo e questa volta Juantorena e compagni sono bravi a tenere le distanze. Dal 10-16 è 15-21 e finale 18-25.

Catania parte fote (8-5), Modena sta lì (14-12), ma Catania è brava a riallungare per il 22-15. Finale 25-19. Spalle al muro Modena reagisce (2-5), Catania impensierisce ancora i gialloblu (10-11), Sapozhkov allunga (19-23) e finale 20-25.

Il quinto set inizia punto a punto (6-7), Catania mette la freccia fino al 12-11. Pareggio di Modena che decide di prendersi in mano il match: 13-15 il finale.