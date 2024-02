Superlega, che fatica Modena: vince al tie break con Taranto

Per fortuna il tie break porta fortuna ai gialloblu. Nel turno infrasettimanale di Superlega, l'ottava giornata, il Modena Volley batte Taranto 3-2 (22-25; 25.19; 25-21; 25-27; 15-9). Risultato identico a quello di andata e in totale per la squadra di Giuliani cinque partite lunghe e cinque vittorie.

Una fatica notevole per la squadra che dopo aver perso il primo set, vince gli altri due e poi si fa rimontare. Nel primo set Modena va in svantaggio e poi torna in partita, ma nel finale è più brava la squadra avversaria. I due set centrali funzionano molto bene per gli uomini di Giuliani, nel terzo il finale fa venire qualche brivido ma è solo un falso allarme. Incredibile il quarto set: Taranto è avanti 19-16, Modena è brava a pareggiare, ma sembra che nessuno voglia vincere, vedi i diversi errori in battua nel finale. Un errore al servizio e una palla rigiocata fanno esplodere Taranto che era a caccia almeno di un punto. Il set corto è dominato da Modena che si fa trascinare un Davyskiba super in forma (autore di 28 punti.

I due punti conquistati servono a tenere ben saldo l'ottavo posto che con ancora alcuni turni di gioco non è assolutamente scontato. Di contro un punto fondamentale per la squadra avversaria.