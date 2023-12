Superlega, Modena riparte da Milano. Bruno: "Non possiamo permetterci di mollare un secondo"

Superlega, girone di ritorno alle porte. Sabato 30 dicembre alle 18 il Modena Volley sarà ospite a Milano per affrontare la prima gara dopo il giro di boa con l'obiettivo di voltare pagina rispetto alla prestazione con Piacenza. "Milano viene da una bella vittoria contro Perugia e dovremo essere bravi a tenerli punto a punto, sappiamo che sarà dura e dovremo stare attaccati al match anche quando si farà più complicato, non dobbiamo calare la concentrazione e dobbiamo saper resistere ai momenti in cui loro giocheranno meglio. In un campionato come la Superlega non ci si può permettere di mollare un secondo, su questo abbiamo da lavorare" commenta il capitano, Bruno, alla vigilia dello scontro.

Il palleggiatore fa il punto della situazione: "Questo girone di andata è stato molto equilibrato, tra la seconda e la settima in classifica c'è solo una vittoria di differenza. Per quanto ci riguarda le tre sconfitte subite in casa sono state batoste che non ci volevano, dobbiamo crescere e imparare a resistere a squadre che vengono qui a fare il loro gioco. Noi abbiamo cambiato tanto rispetto all’anno scorso e stiamo lavorando tanto per trovare l'amalgama migliore, il girone di ritorno sarà difficile e dobbiamo continuare ad allenarci per alzare il nostro livello e potercela davvero giocare con tutti".