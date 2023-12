Superlega, a Taranto è una maratona vincente per il Modena Volley

Una maratona che alla fine si è rivelata vincente. Il Modena Volley, nell'anticipo dell'ottava giornata di Superlega, batte a domicilio Taranto 2-3 dopo aver sofferto in svantagggio 1-2. Il quarto set è stato quasi senza storia e poi una battaglia ai 15 punti. Modenesi trascinati dal duo Davyskiba/Sapozhkov, rientrato pienamente dall'infortunio, con un totale di 44 punti in due.

Modena è la prima a creare un break (1-3), Taranto pareggia 4-4 ed è punto a punto fino a un altro break gialloblu (9-12); pausa per Travica, al rientro Taranto accorcia 12-13, poi è ancora appannaggio degli ospiti (15-19). Il finale premia Modena 22-25.

Via ed è 3-1 per Taranto che poi tocca anche il +4 (8-4) e Petrella richiama i suoi. Parità 12-12, ma Taranto mette ancora la freccia per il 17-13 e da lì guida fino alla fine per il 25-20.

Taranto - Modena: 2-3 (22-25; 25-20; 25-18: 17-25; 13-15)

Taranto: Gargiulo 12, Alletti ne, Luzzi (L) ne, Rizzo (L), Trinidad 3, Ekstrand, Lanza 16, Jendryk 12, Sala 2, Rusell 11, Bonacchi, Gutierrez 13, Paglialunga ne, Raffaelli. All. Travica

Modena: Bruno 4, Boninfante, Juantorena 3, Sanguinetti 11, Stankovic 4, Pinali, Gollinin (L), Sapozhkov 25, Brehme 3, Dasvyskiba 19, Sighinolfi ne, Rinaldi t. All. Petrella.