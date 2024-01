La Pallavolo San Damaso sogna di tornare al più presto in B1

La scorsa stagione non ha riservato grandi gioie alla pallavolo femminile modenese. Sia il Volley Modena che la Pallavolo San Damaso, infatti, sono retrocesse ben presto dalla Serie B1, prendendo poi due strade diverse. La prima ha mantenuto comunque la categoria e si sta comportando decisamente meglio in questa stagione, mentre la seconda è ripartita dalla B2. La nuova dimensione è stata affrontata con il giusto piglio dal club targato Zerosystem, intenzionato come non mai a riprendersi la terza categoria nazionale.

La formazione guidata in panchina da coach Stefano Andreoli è sulla buona strada, come testimoniato dalla classifica del girone E di cui fa parte. Il raggruppamento è infatti guidato dall’Alsenese che ha 29 punti, mentre San Damaso insegue a sole tre lunghezze. Questa distanza così ridotta potrebbe essere completamente annullata già a partire dal prossimo weekend. Sabato 13 gennaio le modenesi disputeranno il loro primo incontro del 2024 ospitando proprio la capolista, un’occasione più unica che rara per agganciare la vetta.

Il girone d’andata terminerà poi sette giorni dopo in quel di Cerea, altro avversario da non sottovalutare (è 5° in classifica ma a soli 5 punti dalla Zerosystem). Sarà dunque un giro di boa scoppiettante quello che dovranno affrontare le emiliane. Il cammino è stato fino a questo momento di tutto rispetto: San Damaso è partita col vento in poppa, vincendo le prime cinque gare di campionato (due al tie-break) e regolando Volley Davis, Be One, Piadena, Moma Anderlini e Top Volley Verona. La Pallavolo San Giorgio ha poi inflitto il primo ko stagionale (0-3 ma con parziali incertissimi), una battuta d’arresto che si poteva mettere in preventivo perché si sta parlando della terza forza del girone.

Le modenesi hanno poi inanellato altri quattro successi consecutivi senza mai perdere un set (Spakka, Viadana, Collecchio e Soliera), prima di concludere il 2023 con l’imprevista sconfitta al tie-break nel derby con la Drago Volleystadium. Da oltre tre settimane le ragazze di coach Andreoli pensano al momento in cui riscattare questo ko subito tra l’altro in rimonta. Il conto alla rovescia sta per terminare e tra pochi giorni San Damaso ne saprà di più sul suo futuro.