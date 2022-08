Volley A3, lo Stadium Mirandola completa lo staff con un altro pezzo di storia

Mancava un tassello per completare uno staff tecnico già di alto livello e lo Stadium Mirandola ha annunciato tramite i profili social un ritorno quantomai gradito.

Il vice allenatore che affiancherà Pupo Dall'Olio nelle sue funzioni sarà Andrea Pinca, una vecchia conoscenza della piazza gialloblù. Nella stagione 2012/13, ben nove anni fa, Pinca faceva parte della squadra che si guadagno, in quel di Prata di Pordenone, il salto in serie B1 ed ora è pronto ad offire il suo ottimo contributo in questa difficile quanto stimolante avventura in serie A3.

Ecco come la pagina Facebook del club ufficializza la notizia:

"Sarà Andrea Pinca il vice di Pupo Dall’Olio nella nostra prima stagione in serie A. Con questo protagonista della storica promozione in B1 nella stagione 2012/2013 arrivata nell’indimenticabile finale playoff di Prata di Pordenone, si chiude idealmente un cerchio, da Blockthequake ad AmmirAndolA. Un altro tassello della nostra storia che torna in gialloblù per aiutarci scrivere una nuova pagina della nostra incredibile avventura

#noisiamolastadium #ammirandola #manchisolotu".