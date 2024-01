San Damaso, il big match è tuo! Alsenese battuta e vetta agganciata

Scontro al vertice dolcissimo per la Zerosystem San Damaso contro la Rossetti Market Conad Alsenese: finisce 3-0 per le modenesi che con questo successo inaugurano al meglio il 2024, agganciando proprio le piacentine in vetta al girone E della Serie B2. San Damaso parte forte sul turno in battuta di Semprini, che conduce le padrone di casa sul 5-0 anche grazie a due ace. L'ace di Frassi sveglia le gialloblù (6-3), che poi si rifanno sotto con Bernabè (10-9), ma la Zerosystem rilancia con la pipe di Pecorari (13-9). Time out Bonini, con Alseno che fatica a mettere la palla a terra e scivola sotto 17-10. Seconda sosta piacentina sul 19-11, con la carta del doppio cambio (Neri e Marchesi per Bernabè e Pieroni), ma è tutto inutile: 25-14.

Le gialloblù ospiti reagiscono in avvio di secondo set nel segno di Bernabé, con un delizioso pallonetto di Falotico a decretare il +3 (2-5). San Damaso annulla il gap e avanza con le battute di Tesini (6-5, time out Bonini), poi sul 6-6 il match si è fermato per alcuni minuti per l'infortunio al ginocchio accorso alla regista Pieroni. Dentro Neri, ma la Zerosystem avanza con due muri (9-6). Tesini firma il +4 (12-8), poi Alseno prova a ricucire lo strappo (12-10), salvo poi scivoare subito sotto di quattro lunghezze. Ace di Semprini per il 15-10, la pipe di Spagnuolo termina lunga (20-14); il muro di Frassi prova a scuotere la Rossetti Market Conad (20-16), ma l'aggancio non arriva: ace di Semprini per il 23-18, preludio al 25-20 (out Scurzoni), che vale il 2-0.

Alseno fatica a reagire anche in avvio di terzo set (3-0), poi risponde con Spagnuolo (4-5), trovando anche il +2 (out Credi). Ace per Bernabè (5-8), che poco dopo attacca out (7-8). I muri di Giulia Neri regalano il 7-11 alla Rossetti Market Conad (time out Andreoli); San Damaso rende pan per focaccia nel fondamentale accorciando anche con i contrattacchi di Pecorari (10-11).

L'aggancio è immediato, poi la squadra di Bonini si aggrappa all'esperienza di capitan Falotico per rilanciare (11-14); il botta e risposta è continuo (13-14, Semprini), con il 14-14 a firma di Sarego. Sosta piacentina, ma l'onda modenese prosegue con la stessa numero nove biancorossa. Ace di Pecorari per il +3 di casa (17-14), muro di Tesini a decretare il 18-14. Time out piacentino sul 19-14 dopo un parziale di 8-0, con la Rossetti Market Conad che poi non riesce più a recuperare: finisce 25-20 e 3-0. Il tabellino del match:

ZEROSYSTEM SAN DAMASO-ROSSETTI MARKET CONAD ALSENESE 3-0 (25-14, 25-20, 25-20)

SAN DAMASO: Pecorari 10, Semprini 14, Sarego 21, Tesini 7, Credi 8, Bellei 2, Borelli (L). N.e.: Piemontese, Caroli, Benelli, Dangiolella (L). All.: Andreoli

ALSENESE: Pieroni, Falotico 5, Frassi 4, Bernabè 13, Spagnuolo 8, Scurzoni 4, Toffanin (L), Marchesi, Neri 1, Palazzina, Bozzetti. N.e.: Ramponi, Brunani, Gandolfi (L). All.: Bonini