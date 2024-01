Superlega, la presidente del Modena Volley: "Tutti in discussione per ritrovare insieme la strada persa"

"Le critiche ci serviranno per capire dove stiamo sbagliando e, con l’umiltà che serve in questi momenti, cercheremo di rimetterci tutti in discussione per capire come fare a riprendere la strada che abbiamo perduto. La mia fiducia in questo gruppo, staff compreso, non è minimamente mutata, anzi, vederli in difficoltà mi spinge ancor più a cercare un confronto per aiutarli a far sì che possano tornare a dimostrare quanto valgono". Giulia Gabana, la presidente del Modena Volley, fa il punto della situazione della squadra in un periodo abbastanza particolare. Nette infatti sono state le sconfitte con Piacenza e poi con Milano, l'ultima del 2023 e prima del girone di ritorno.

"Si deve lavorare insieme e uniti, senza scoraggiarsi e cercando di riaccendere quella luce che per qualche cortocircuito si è spenta. L’unica cosa che non si fa mai, o almeno che io non ho mai fatto, è mollare e nessuno di noi lo farà, - ha detto in un comunicato stampa della società - il popolo gialloblu è da sempre al nostro fianco e merita di vedere una Modena Volley combattiva, coraggiosa, determinata, con gli occhi carichi di voglia di vincere e che porta in campo il gioco che la rappresenta. Che il 2024 sia l’inizio di una ritrovata mentalità positiva, di un ritrovato spirito combattivo. Per fortuna non mi appartengono né pessimismo, né nervosismo, né tanto meno ho mai gettato la spugna. Qualcuno una volta mi ha scritto che sfondo anche i muri se credo in qualcosa ed è così che faremo tutti insieme. Sono fermamente convinta che esista solo una strada per uscire dai momenti bui: tirarsi su le maniche, lavorare, rimanere uniti sereni e concentrati, ma soprattutto senza mai perdere fiducia in noi stessi. Se siete delusi da quello che abbiamo dimostrato nelle ultime gare, vi capisco e mi dispiace".

La squadra sarà in campo il 4 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia a casa di Perugia, prima occasione utile per dare una svolta.