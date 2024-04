Nuovo trionfo per la Nazionale Under 18 grazie ai talenti cresciuti a Modena

Missione compiuta per la Nazionale Femminile Under 18 che nello scorso weekend ha preso parte a Cavalese (provincia di Trento) al 2nd Round CEV di qualificazione ai Campionati Europei di categoria, in programma dall’1 al 13 luglio in Grecia e Romania. Della spedizione hanno fatto parte due giocatrici della Moma Anderlini, Stella Cornelli e Beatrice Spada, ennesima gratificazione per il club che punta da sempre sul settore giovanile e in generale per il movimento pallavolistico modenese.

Nel match d’esordio, le azzurrine di coach Michele Fanni hanno superato con un rotondo 3-0 il Kosovo (parziali 25-8, 25-20, 25-10). Risultato analogo anche nella giornata successiva, con la Nazionale che si è imposta in modo netto sulla Slovacchia (25-22, 25-13, 25-16), assicurando così – con una giornata di anticipo – il pass per i Campionati Europei di categoria. Nella giornata conclusiva, già certa della qualificazione, la Nazionale ha conquistato la terza vittoria in altrettante partite disputate, superando 3-0 (parziali 25-18, 25-22, 25-17) anche l’Ungheria e chiudendo così la Pool A al primo posto da imbattuta con 9 set vinti e nessuno perso.

Entrando più nel dettaglio per quel che riguarda il mondo Moma Anderlini, al debutto Cornelli e Spada non sono state schierate in campo dal selezionatore azzurro. Con la Slovacchia, Spada è rimasta sempre in panchina, mentre Stella Cornelli ha avuto l’opportunità di esordire. Nel match con l’Unghiera, infine, i due talenti della società modenese sono rimaste in panchina, ma c’è da scommettere che coach Fanni le terrà in considerazione in previsione degli Europei che si svolgeranno la prossima estate.