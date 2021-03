Sul Cimone tre giorni di gare per gli "zonali" di sci alpino

Da domenica 14 a martedi 16 marzo il comprensorio del Cimone ha ospitato gli "Zonali" di sci alpino - coppa APT Regione Emilia Romagna, Memorial Ginpaolo Pollacci - categorie Ragazzi Allievi, organizzati dagli Sci Club Riolunato, Frignano Ski Team e Cimone Ski Team.

Il Consiglio Regionale del Comitato Appennino Emiliano ha voluto dedicare i Campionati Regionali Children a Gian Paolo Pollacci, sestolano della classe 1933, già presidente del CAE negli anni '80 e, successivamente Consigliere Federale FISI e Responsabile dello Snowboard nel periodo di presidenza FISI del Generale Carlo Valentino. Dedicandogli questo evento si sono volute ricordare la sua disponibilità e affabilità, i progetti di cui si è fatto promotore e la sua prematura scomparsa che gli ha impedito di continuare nel suo impegno di promotore sportivo.

Si è trattato di una intensissima tre giorni cominciata con uno Slalom Speciale seguito da un Gigante e da un SuperG. Tutte le gare si sono disputate sulla Direttissima Paletta su tracciati messi a punto dagli allenatori Matteo Magnani, Alessandro Fattori e Andrea Saccardi.

Le gare si sono svolte con tre giorni di ritardo rispetto al calendario a causa dei fortissimi venti dei giorni precedenti. L'ondata di mal tempo, culminata con una violenta per quanto breve nevicata nella mattinata di domenica, non ha fatto desistere nessuno degli atleti provenineti da tutta la nostra Regione e già pronti a Passo del Lupo fin dalle prime ore del mattino.

La prima giornata ha visto gli sci sclub modenesi aggiudicarsi tutti i titoli in palio: Sara Del Soldato (s.c. Sestola) e Andrea Passino (Cimone SkiTeam) sono Campioni Regionali di Slalom per la categoria Ragazzi, Angelica Guerri (s.c. Sestola) e Matteo Seghi (s.c. Sestola) vincono il titolo per gli Allievi.

Il Gigante di lunedì 15 ha incoronato campioni regionali: Margherita Saccardi (s.c. Schia Monte Caio) e Andrea Passino (Cimone SkiTeam) per la categoria Ragazzi, Angelica Guerri (s.c. Sestola) e Matteo Seghi (s.c. Sestola) per gli Allievi.

Nell'ultima disciplina, il SuperG, sul gradino più alto del podio e Campioni Regionali sono Gloria Milani e Andrea Passino (Cimone SkiTeam) per la categoria Ragazzi, Giorgia Fiocchi (s.c. Val Carlina) e Matteo Seghi (s.c. Sestola) per gli Allievi.

Grandi risultati quindi per lo sci modenese con Andrea Passino e Matteo Seghi campioni in tutte le discipline per le rispettive categorie, Angelica Guerri che conquista due ori, Gloria Milani e Sara Del Soldato segno dell'ottimo lavoro svolto dal Cimone Ski Team e dallo Sci Club Sestola.

Al termine delle tre gare, sommando i punti che i vari atleti, e non solo quelli saliti sui podi, hanno "portato" alle loro società, è stata stilata anche la classifica degli sci club che vede, per questa stagione, al primo posto il Cimone Ski Team (640 punti), seguito dal Sestola (518 punti) e dal Val Carlina (407 punti).

I podi delle singole giornate

Domenica 14 marzo, disciplina Slalom

Ragazzi Femminile: 1 Del Soldato Sara (s.c. Sestola), 2 Margherita Saccardi (s.c. Schia), 3 Eleonora Sardu (s.c. Val Carlina).

Ragazzi maschile: 1 Andrea Passino (Cimone SkiTeam), 2 Giorgio Lambertini (s.c.Sestola), 3 Gabriele D'Arpe (Cimone SkiTeam)

Allievi Femminile. 1 Angelica Guerri (s.c. Sestola), 2 Sofia Funaro (s.club 21), 3 Corinna Sentieri (s.c. Cerreto).

Allievi Maschile: 1 Matteo Seghi (s.c.Sestola), 2 Marco Conforti (s.c. Schia), 3 Francesco Tintorri (s.c.Sestola)

Lunedì 15 marzo, disciplina di Gigante

Ragazzi F.:1 Margherita Saccardi (s.c. Schia Monte Caio), 2 Sara Del Soldato (s.c. Sestola), 3 Gloria Milani (Cimone Ski Team).

Ragazzi M.:1 Andrea Passino (Cimone SkiTeam), 2 Gabriele D'Arpe (Cimone SkiTeam), 3 Francesco Bacchelli (Cimone SkiTeam).

Allievi F.:1 Angelica Guerri (s.c. Sestola), 2 Sofia Funaro (Sci Club 21), 3 Silvia Mazza (s.c. Montenuda).

Allievi M.: 1 Matteo Seghi (s.c. Sestola), 2 Federico Cella (s.c. Cerreto), 3 Federico Squeri (s.c.Schia Monte Caio).

Martedì 16 marzo, disciplina di Superg

Ragazzi F.: 1 Gloria Milani (Cimone Ski Team), 2 Margherita Saccardi (s.c. Schia), 3 Sara Del Soldato (s.c.Sestola).

Ragazzi M.: 1 Andrea Passino (Cimone SkiTeam), 2 Gabriele D'Arpe (Cimone SkiTeam), 3 Leone Degli Esposti (s.c. Val Carlina).

Allievi F.: 1 Giorgia Fiocchi (s.c. Val Carlina), 2 Sofia Funaro (s Club 21), 3 Corinna Sentieri (s.c.Cerreto).

Allievi M.: 1 Matteo Seghi (s.c. Sestola), 2 Leonardo Giorgione (Cimone SkiTeam), 3 Federico Cella (s.c.Cerreto)

Ricordiamo però anche i nostri atleti che si sono piazzati entro i primi dieci e che hanno contribuito a portare in alto il punteggio delle squatre modenesi nello slalom di domenica per la categoria Ragazzi: 4 Carlotta Venera (Cimone SkiTeam), 5 Francesco Bacchelli (Cimone SkiTeam), 6 Mirko Masetti (Cimone SkiTeam), 7 Francesco Pellicone (s.c.Sestola), 9 Giacomo Nanetti (s.c.Sestola). E per la categoria allievi: 6 Martina Pirozzi (s.c. Sestola) , 10 Vittoria Fabbri (Cimone Ski Team), 4 Ettore Zambelli (Cimone SkiTeam), 6 Alessandro Ruggeri (Cimone SkiTeam), 8 Alessandro Zecchini (Cimone SkiTeam), 10 Filippo Battisti (Cimone SkiTeam)

Tra i primi dieci, nel Gigante di martedì, per la categoria Ragazzi, 6 Carlotta Venera (Cimone Ski Team), 4 Alessandro Tintorri (s.c. Sestola), 7 Giorgio Lambertini (s.c. Sestola). Per gli Allievi: 7 Martina Pirozzi (s.c. Sestola), 6 Leonardo Giorgione (Cimone SkiTeam), 8 Pierfrancesco Quarenghi (Cimone SkiTeam), 10 Tommaso Matteoni (Cimone SkiTeam)

Nel SuperG di martedì per la categoria Ragazzi: 4 Alessandro Tintorri (s.c.Sestola), 5 Francesco Bacchelli (Cimone Ski Team), 7 Giorgio Lambertini (s.c.Sestola), 9 Alessandro Bianconi (s.c.Sestola), 10 Jacopo Benigni (s.c.Sestola).

Per gli allievi: 9 Martina Pirozzi (s.c.Sestola), 7 Francesco Tintorri (s.c. Sestola), 8 Alessandro Ruggeri (Cimone Ski Team), 10 Alessandro Zecchini (Cimone Ski Team).





Gallery