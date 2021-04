VIDEO | 13 mesi di pandemia: una formazione e riorganizzazione continua di medici e terapie

Riorganizzazione di interi reparti, formazione continua del personale, assistenza fisica e psicologica al paziente e sostegno alla sua famiglia. In altre parole, uno sforzo comune immane, intenso, ininterrotto.

Questi mesi di presa in cura dei pazienti Covid e non-Covid sono stati caratterizzati da continue modifiche organizzative e strutturali e implementazioni che l’Azienda ha dovuto mettere in atto, efficacemente e rapidamente, per rispondere in maniera appropriata alla pandemia.

Il Direttore della Medicina Gastro COVID dell’Ospedale Civile, Marcello Pradelli, e la Direzione delle Professioni Sanitarie nella voce di Roberta Zanine espongono le modifiche organizzative e nella gestione dei pazienti.