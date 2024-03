VIDEO | "Mamma mi hanno accoltellato all'occhio", il racconto della madre del giovane ferito sulla corriera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

A raccontare l'accaduto è la mamma del giovane ragazzo accoltellato su una corriera nel primo pomeriggio del 17 gennaio scorso.

Stando ai fatti ricosstruiti, quel giorno, un giovanissimo di origine straniera avrebbe puntato un coltello contro uno studente che si trovava seduto sull'autobus, minacciandolo di consegnargli il portafogli. La giovane vittima avrebbe rifiutato categoricamente per poi cercare di alzarsi dal seggiolino. A quel punto l'aggressore lo avrebbe colpito ferendolo al volto e alla gola.

Una scena terribile avvenuta di fronte a molti ragazzi che si trovavano a bordo del mezzo dal pochi minuti, diretto sulla tratta Modena-Maranello-Pavullo. Una volta compreso l'accaduto, l'autista del bus ha fermato il mezzo per far scendere i passeggeri. I ragazzi hanno prestato soccorso al coetaneo ferito, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

Oggi dopo mesi la mamma della giovane vittima si fa portavoce delle condizioni fisiche e psicologiche del figlio ma anche degli altri ragazzi giovanissimi che ora hanno paura a utilizzare i mezzi pubblici.