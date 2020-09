VIDEO | Blocco dei licenziamenti, Caiumi: "Non rimanere troppo fermi su una posizione"

La questione è spinosa, soprattutto in Emilia-Romagna, dove sta per iniziare il confronto tra Regione e parti sociali per il nuovo patto per il lavoro e per il clima. A livello nazionale, pero', Confindustria ha contestato il blocco dei licenziamenti causa-covid prorogato dal Governo e ieri i sindacati a Bologna hanno detto chiaro e tondo che il tema deve essere inserito nel documento che dovrà guidare il sistema Emilia-Romagna fuori dalla crisi.

"La situazione che abbiamo affrontato nella fase del covid è stata curata sia da parte del Governo che delle imprese e, di conseguenza, anche da parte dei sindacati. La comunità si è comportata particolarmente bene", premette il presidente di Confindustria Emilia, Valter Caiumi. "Oggi dobbiamo cercare di essere magari più attenti a non addormentarci su un posizionamento. Non ho, a oggi, dati che possano indurre a un certo tipo di valutazione, ma nemmeno possiamo rimanere per troppo tempo fermi in una posizione", ammonisce Caiumi a margine della presentazione dello studio di Porsche Consulting sulla filiera dell'automotive. "Ci sono sicuramente situazioni che possono essere affrontate su vari canali, ci sono toni di grigio e dobbiamo saperli affrontare. Non possiamo aspettare che ci dicano che l'economia è ripartita, perchè non ce lo dirà più nessuno. L'economia partirà gradualmente e in alcuni settori", avverte il numero uno degli industriali di Bologna, Modena e Ferrara.

"Il livello dell'occupazione è proporzionale al nostro livello di stimolo e di preparazione. Dobbiamo essere consapevoli, studiare, capire cosa sta cambiando nel nostro Paese e nel nostro territorio. Prima riusciamo a far arrivare tutto questo alla comunità e prima ci adegueremo ai nuovi modelli. Adeguandoci in anticipo, avremo quei benefici che abbiamo saputo catturare negli anni passati molto prima degli altri", conclude.

(DIRE)