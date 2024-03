VIDEO | Lezioni ed esami in corsia, quando la scuola si frequenta al Policlinico

La Scuola Ospedaliera Primaria intitolata a Giacomo Grossi, indimenticato dirigente scomparso nel 2009 e particolarmente attivo nella promozione di questo servizio all’interno del Policlinico, è un progetto nazionale del Ministero dell’Istruzione rivolto ai pazienti in età pediatrica ricoverati in Ospedale: è attiva dal 1999 in convenzione tra l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Policlinico di Modena.

Il lavoro delle insegnanti della Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi” afferente all’Istituto Comprensivo 6 di Modena si svolge nei reparti, in cui è costante la presenza del personale medico, infermieristico e dei familiari, quasi sempre presso il letto del bambino degente. La Scuola Ospedaliera primaria si rivolge ad una fascia di età molto delicata quando l’esperienza di malattia grave e/o cronica richiede ospedalizzazioni prolungate.