VIDEO | Cartelli con il prezzo medio del carburante, "Misura inutile e dannosa per la categoria"

"I nuovi cartelli dei prezzi medi dei carburanti? Inutili e dannosi". Così interviene Franco Giberti, Presidente Provinciale Faib Confesercenti Modena sul nuovo adempimento che dal 1° agosto renderà obbligatorio esporre negli impianti di distribuzione carburante i cartelli dei prezzi medi di gasolio, benzina, metano e gpl da parte dei gestori

"E' una misura - commenta Franco Giberti, Presidente Provinciale Faib Confesercenti Modena - che andrà a danneggiare la concorrenza e la competitività delle imprese, così come ha già avuto modo di affermare anche l'Antitrust sottolineando che non c'è la necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi in quanto sono incerti i benefici per i consumatori. Questi cartelli si aggiungono alla miriade di altri cartelli sui prezzi del carburante che già si trovano sugli impianti e andranno a creare ulteriore confusione tra i clienti che non capiranno la differenza tra i prezzi alla pompa praticati sugli impianti e il prezzo medio indicato sul cartello".