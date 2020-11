VIDEO | Indagine sui prezzi del commercio al dettaglio, il lockdown modifica abitudini e volumi di vendita

È stata presentata la ventiseiesima indagine di Federconsumatori Modena sui prezzi praticati dalla grande distribuzione nella nostra provincia.

L'indagine di quest'anno presenta dati particolarmente complessi, in merito anche agli otto mesi di provvedimenti restrittivi a seguito dell'emergenza covid 19, in cui si sono registrate ripercussioni dal comparto del Commercio al dettaglio nel periodo del lockdown in termini di valori, volumi di vendita e di variazioni di abitudini e preferenze negli acquisti da parte dei consumatori