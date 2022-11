Il Partito Democratico della Bassa modenese, unitamente al Gruppo consigliare PD & Liste Civiche nell’Unione e al Gruppo PD in consiglio provinciale, hanno presentato gli investimenti messi in campo per il Punto Nascita e per il rafforzamento dell’Ospedale S. Maria Bianca e della sanità territoriale nel Distretto di Mirandola.