VIDEO | Aggressioni verbali e non ai sanitari: "Inaccettabile, necessario educare i cittadini al dialogo"

Nel 2023 tra Ausl, Azienda ospedaliero universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo sono stati 328 gli episodi di violenza registrati su SegnalER, la piattaforma applicativa relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Un dato allarmante che è stato portato alla luce nella Giornata di prevenzione contro la violenza sugli operatori santiari e sociosanitari e che ha visto, uniti in Piazza Grande, i tre direttori generali delle aziende sanitarie modenesi: Anna Maria Petrini, Claudio Vagnini e Stefano Reggiani. Con loro anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, in veste di Presidente della Conferenza sociale e sanitaria della Provincia di Modena, i Direttori sanitari di Ausl, Aou e Sassuolo Romana Bacchi, Ottavio Nicastro, Silvio Di Tella e i rappresentanti degli Ordini professionali.