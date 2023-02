VIDEO | Carnevale. Il Sandrone affascina ancora una volta i modenesi e fa riflettere sui temi del momento

Il percorso del calesse della Famiglia Pavironica tra la Stazione e il Municipio è stato come ogni anno una grande festa per la città, che vive una giornata di spensieratezza unica nel suo genere, Come giusto che sia secondo l'antico motto semel in anno licet insanire: il momento per impazzire a Modena è per forza quello del Giovedì Grasso.