Viabilità, rifiuti e lavori pubblici: i temi dello Sproloquio di Sandrone

Sandrone: Mudnes ed Modna e delle zone circumperiferiche , Zemian del centro storico e di quartér ded zà e ded là a la via Emilia, marìi e mujeri, coppie di fatto e famiglie arcobaleno, furastér capitèe chè in dla zitèe di Dócca, ed Ciro Menotti, e anch ed Sandroun Paviroun dal Bosch ed Sàtta e la sóo famja, av salutàm tótt quant in màssa.

Dounca , Mudnes , cum’andàmmia e come iv passèe l’ultm’ ann ? Secand mè, la và mel, la và mel e po' la cràss. L’è inutil ca fàmma finta ed gninta : a sam in un brótt mand con la guèra davanti a ca’ e tótt quàll ch’agh vin adrée. È chersùu incòsa : al pan e al cumpanàdegh, l’aqua e la lus, al gas, la benzina , i puvràtt e anch i sgnor , insàmma tótt.. è chersùu tótt! Purtrop i n’han fàtt el spesi el famìi, specialmeint quìlli piò numerosi, i negozi chi han srèe e dimandi fabrichi perché 2+2 an fa piò quàter.

Pulonia: Alora , ed chi éla la colpa ?

Sand,: Ed chi l'è la colpa ? Mo Pulonia ,la colpa l’è tua, mia e anch de Sgurgheghel che in ‘sti ultm ann , invece che lavurer in campagna , aiareven duvù guider nueter l’ Italia.. et capìi adesa !!!!

Sgorghigolo: Mo popà csa gh’entràmmia nueter, an sàm menga di politich.

Sand.:Bè , s’l’è per quall’è , gnanch a Ràmma a g’avam avùu di gran politich. Adesa i Talian i han vlùu ‘na granèda nóva per pruver a spazzèr mej la cà, a staram a vàder cuma la va a finir.

Sgor.: Popà as vad che i teimp i eren madur , cum’a dis al proverbi “ Figh e mloun a la sòo stagioun “ , Fico e Meloni alle loro stagioni.

Sand.: La srà com’ed dìi tè mo mè a g’ho poca fiducia vést ca sam passèe da via del Gesù po’ via delle Botteghe Oscure e adesa a via della Scrofa.

Pulo.: Dai, Sandroun , làssa perder i noster ministrador ed Ramma ch' iein a post….lor iein a post. Dém piotòst stèe vést del nuvitèe a Modna.

Sand.: Dounca , in ‘sti ultem més a sun gnùu in zitèe dóo volt e po' a g’ho dèe a mócc perché an saviva mai dove pugièr la caròza.

I m'han po' spieghèe ch'l’éra per via chi eren adrée a girer un film e per feregh post i han ingabièe al ceinter ed Modna con tótti del stréssi bianchi e ràssi ch’an se psiva parcheggier da nisónna pert.

Pul.: L'è vera, agh sun andeda anca mè in fila, come tant Mudnes,per fèr la cumpèrsa: quand al regèsta al m'ha vést l'ha détt che assomigliavo a Elisabet Teilor, propria acsè : l' Elisabet Teilor della Padania. Comunque ,mè a capéss che per i Mudnes al sia stèe un sacrifézzi mo vliv màtter “ il ritorno d'immagine”, cuma dis al noster sendegh! Oh, an n'è menga un lavor da tótt aver in dla propria zitèe una trup cinematografica! .

Sand. Va là Pulonia ch'l’an n'è brisa 'na nuvitèe. L’è di ann che i noster ministrador i fan dal cinema o come i li ciamen adesa del fixsion ,ca vól po' dir chi disen ed fèr i lavor po' i fan sol finta ed fèri. Me a dégh che se Muzzareli, invece ed purter a Modna una trup cinematografica , al ghéssa purtèe una trup de stradein per giuster el strèd a srev stèe méi. A g’am tant ed chi bus a Modna che si se pséssen esportèr as purtarév in attiv la bilancia italiana dei pagamenti.

Sgor.: Me a farev un cuntratt con la Svizzera, lor igh màtten al furmai e nueter i bus.

Sand.: An g’am menga sol i bus da sistemer ! Mè a dégh che la viabilitèe a Modna la tàca a fer aqua da tótt i cantoun. Tropi fili d’automobil a la mateina e a la sira in del tangenziel e in cagli’ètri strèdi : i li han strichèdi in manéra ch’as tàcca andèr un adrée a cl’eter in fila indiana come tanti furmighi. Ch’an descuràmma po' ed la segnaletica. Sgnor Ministrador, dato che la vernisa bianca la càsta ancara poch, bisàgna ca sistemèdi la segnaletica per tèra, sovrattót i passàgg pedonée dove, in dimandi chès, el stréssi en svàden piò specialment ed sira, adesa ch'è turnèe la fumana e a-i calèe la lus langh el strèd. Tròp incideint impéssen el pagin di giornée. Bisàgna che i Mudnes i pòssen girer per strèda e sui merciapée senza la paura ed caschèr o d’ésser investìi.

Anch perchè , visto che a Modna a gh'è il turismo in crescita e qui chi vinen da fóra i disen ca g'avam ‘na bèla zitèe, ch'as magna bein e che nueter Mudnes a sam simpatich, dàmes tótt ‘na man per cavalcare l’onda. Fàmla seimper piò bèla e pulida la nostra Modna, truvam ‘na soluzioun per tgnir avért i negozi dal cèinter a la festa e aiutàm i commerciant in difficoltèe , a l’ho détt anch l’an passèe : a g’am tròpi vedreini con scrétt “cessata attività” o “vendesi”e an n'é brisa un bel vàder per chi gira in via Emilia o nelle zone adiacenti.

A sun cunteint che finalmeint i aven sistemèe piaza Mazini però bisgnarev pudèr un po' el pianti chél quàcen la bela facèda dla Sinagòga , in manéra che da via Emilia as vàda tótta la belàzza dla piaza.

Pulo.: Mo iv vést la stràlla luminosa e i Re Magi chi g’han méss per el festi ed Nadel ?Un caplavór da armagnèr a bàcca averta!!!

Sand.:Am tàcca propria ed dèret ragioun, l’éra propria bèla.!!!! A sun anch cunteint che al merchèe d’Albineli l’ava rinnovèe i banch dal pàss, mo Piaza 20 ch'l’iva da dvinter al salott ed Modna che fin ala fat ?. Anch lè:buteghi che gli-han srèe e seimper meno muvimeint. L’am piasiva de piò quand a gh’era i bancàtt di ambulant, almeno la piaza l’era piò viva e a impareven 'na quelch léngua furastéra.. Sgnor Ministrador , arcurdev che piaza Venti l'è atach a Piaza granda e i turésta igh riven mo an cradd ca g’armagna un gran bel ricord. Bisàgna rilancerla , investire per il futuro , mitigh ‘na funtana , fegh un teater, un monumeint a Sandroun, insàmma fegh quel perchè acsè vóda la manda in depressiòn sia i mudnes che i turésta.

L'è vera Zemian che al Covid e la crisi energetica i s'han ciapèe in dla testa e in dal portafói ma adesa bisàgna ca turnàmma a tireres sò el mandghi perché nuetèr an sam nè Arzan e nè Bulgnes : a sam Zemian , nà ràzza ch’l’an mòla mai. Is disen seimper ch’aiam da ésser resilienti, druèr al compiuter e l’intelligenza artificiale.

Sgor.: Eh sé, incóo s’t’en ghèe menga un sito e un compiuter t’en n'ée nissun..

Sand.: Tès gabian che mè ed sit agh n'hò un ed treinta biolchi e l'è abasta , vera Pulonia ? Mo druèr al compiuter an gla chèv brisa. La stmana passèda a-i-ho pruvèe a dmander a l’anagrafe un stèt ed famìa in via telematica mo a-i ho d'aver sbaglièe quel perché al post dal certifichèt, a m’è rivèe a cà ‘na pizza quattro stagioni... Mo andam in fila. L’an passèe , a causa dla siccitèe in campagna, aiam pérs dimandi fruta e tótta l’urtaia e aieren arivèe ch’an saviven piò che capèl mattrés.

Sgor.: Mè invece , dato ch’an g’ho piò al reddito di cittadinanza, a-iho zerchèe da lavurer e a-i ho fat 'na star-tapp ch'l'as ciama R.I.M.A. Raccolta Indifferenziata Monopattini Abbandonati , a vagh a tirèr sò tott quìi chi làssen in gir langh el strèd, agh chèv via al mutor e a fagh di ventiladór per i fugòun dal pandor. Sèt te che pass in avanti psér eliminer el vintaróli.

Pulo.: Diooooo che fiol ca g’ho mè. Eter che tapp guardèe lè.. un meter e novanta d’intelligeinza.

Sand.: A proposit ed monopattini mè a degh ch’l’è óra che i noster vigil i tàchen a fer del multi anch a chi va in monopatin e in ciclo. Al codice stradèl al va aplichèe per tótt. El pesti ciclabili , con tott i sold ch'aiam spés per fèrli , el volen druèdi e i ciclésta e i monopattésta bisàgna chi rispèten el regoli anca lor, menga che a pagher el multi i sien seimper e sol i automobilesta.

Sgor.: Popà , sta chèlem tant chi vót ca coumpra 'na biciclatta che sol tla pògg i tla fan fóra.

Sand.: N’èter lavor ch’a-i ho bèle dett mo al torn a dir l'è che la féra ed Modna la vol migliorèda. Me a cràd che ‘na zitèe come la nostra l'as mérita ‘na féra piò bela. Bisàgna fer in manéra che i commerciant e gl’imprenditór i g'aven a disposizioun a gratis di bée ambieint e tott qui chi deven fer dal business igh végnen con dla bèla roba, in manéra che la geint la póssa cumprer o gnir anch sol per al góst ed vàder. Aiam da compéter col féri ed cagl’ietri zitèe e ander orgoglios ed qual ca savam fer.

Sgor.: Féra féra chi n’ha quatrein despéra! Scolta popà mo an n'è da chel pèrt l’è dla féra che in novamber mièra ed ragaz iein gnùu da tott al mand per cla festa indove i han sunèe e balèe per dùu dè adrée fila in un capanoun desméss ?.

Sand.: Sé , propria lè ,mo in baleven menga sol veh..i feven de tótt, col pericol che i tàgg i gnéssen zà perché i éren pericolant. A dev dir che in cal chès lè al noster Prefètt l'ha risòlt la questioun con dal boun sèins e Modna l'è steda a l’unor dal mand.

Signora Prefetta, vest cla gh’ha 'na bouna ciacra, la vàga a descàrer anch coi lèder a vàder si tórnen a cà sua e i la smàtten ed gnir a ruber a cà nostra.N’eter lavor ch’am piès l’è vàder ch'l’ha méss ‘na quelch machina dla polizia ferma in ceinter che, csa vólla ch’agh dégga, am seint piò sicur.

Sgor.: Sè però me a dégh,nueter ragaz, in d'àmia d'ander sa vlàm baler? A Modna in fan piò gninta. A g’am al parco Ferrari ch'l’è al piò bel post ch'agh sia in Italia per fèr dla musica e me an sò al perché i conzért i van a fèr da n’etra pèrt. A voj arcurdèr ai noster ministrador che Modna l'è la patria dal beat e che la Caselli, Guccini, l’Equipe 84, Bertoli, i Nomadi iein del stél pèrt chè e che la tradizioun per la musica la vól mantgnuda..a vój créer la Music Valley.

Sand.: Anch perché ,a degh me, se ai zóven agh catam un post per ster insàmm i andran meno in cèinter a fer dla confusioun fin a dóo o trée or dap mezanot e i lassàran durmir i resideint. Sè perché a-i ho savùu che quìi chi stan in via Gallucci e in dla la Pumposa i vólen andèr a stèr in periferia a vàder ,se ed not ,igh la chèven a fer un sann.

Chèr mudnes a v'ho da dir che di cantér a Modna a n'am avùu e a n’am ancàra. Con cla partida del 110 che ,in soquant ches , per i piò fureb lè dvintèe 110 e lode, a g’am cà e palaz quacèe ch’in fan brisa un bel vàder.

An descuràmma po' del strèdi ch' égli arfàn a péz e pcòun e dulcis in fundo.... al sottopasso ed via Panni che, prémma o poi, quelchidun am dirà sa valiva la pèina fèrel. E po' ca làss fóra da la lésta i lavór alle ex fonderie e quìi dal tribunel a la manifatura ! Chissà sa camparò abasta per vàdri finìi.

A voi dir, a va bein tott, mo i lavor i volen fat bein e a la svélta , brisa tgnir srèe del strèd di mes e costrénzer i mudnes a fer al gir dal perdòun per andèr a lavurer o rivèr in cèinter. Guardèe sol Canelcier ! I l’han srèe per fer un prémm pèz ed pavimeint, po' i l’han avért, po' i l’han turnèe a srèr per fer al secand pèz, intant però a s'é ràtt al prémm e quindi bisàgna ch’igh tornén adrée.. pò i faran al terz pèz… sperand che al secand al tàgna bòta. Insama, l'è tótta n’andèda e ‘na fermèda, va bein ca sam atach al Dom mo l'am pèr propria ‘na via Crucis.

Sgor.: Popà la colpa l’è dla burocrazia e anch ed quìi chi fermen i lavor apeina che sàtt tèra i caten un oss o un pgnatèin di éra romana o etruscola. L’ultma volta i cherdiven d’avér catèe un brillant ed l’anel d’Emilio Lepido invece l’era al cul ed 'na butiglia ed lambrosch.

Sand.: Va bein ! As sam capìi. Ognun ha da fer al sóo lavor, ma zercàm ed druèr competeinza e boun seins. Av dev dir, Zemian, ca i-ho vést in dal giornel che Modna l’è passèda dal 15 al 10 decimo post per la qualitèe ed la vétta. A sam passèe davanti ai noster cusein ed Ràzz ma a sam ancàra dedrèe ai Pramzan e ai Buldgnes per quindi ,sgnor sindaco ,tin bòtta e dà n’acelerèda perchè ,s'am me sbàlìi , tèe da ésser in scadeinza , t’én vrèe menga lassèr i lavor a metèe ?

Pulo.: Csa dit ? Giancarlo in scadeinza ? Mo dapp cuma fàmmia ? .

Sand.: Eh Pulonia ! Mort un pèpa a s'in fa n’eter.

Pulo.: Mo acsè a perdàm Giancarlo e anch Bunazein chi m’han détt ch'l'è stèe ciamèe a Ràmma a resuscitèr un mort.

Sand.: Pulonia an te preocupèr i han seimper détt che s’as sèra ‘na porta, del volt, as véra un purtoun. Comunque nueter mudnes a savam chi s'é guadagnèe di merit e chi no per quindi ogni cosa a suo tempo.

Pulo.: Adesa a tàcca mè . Mo a fagh prest. Av voi dir ca sun con tótti quìlli ch'el fan la lotta contro la violenza sulle donne. Mè am piasrév saver si g’han in dla testa zért amm .Le donne non vanno toccate neanche con un fiore. Al mée Sandroun al srà anch un bruntloun mo an s'è mai perméss d’alver el man. Comunque ragazoli, dèm a meint, al primo sintomo ed pazzia ed voster marìi o del vostro compagno ,'na bela denuncia o mej ancàrra, quand al dorem, degh dóo scanlèdi, prevenire è meglio che curare. Un èter quel ch’am fa gnir sò la fótta, l’è la nuova raccolta differenziata, tótt in descàren e nissun sà gninta, s’andam avanti acsè as catàram del valanghi ed sach pin ed rosch davanti a cà. Sgnor dirigeint ed L’Hera ,s'an ghìi menga egli idèi cièri per al porta a porta, fèe 'na telefoneda a Bruno Vespa, vest che lò al la fa da 20 ann.

Per al rest al solit tran tran, a pàss i dè tra la cusèina, al pulèr, i esam dal sanghev e i vaccini, perché cum’as dis: qual ca counta l’è la salut.

L’important lè che chi amm i saven che el rezdori,le reggitrici dla cà, a sam nuetri perchè s'en c' fóssen menga chel dànn a tgnirv adrée, ueter amm an cataréssi gnanch un prét in dla neva.

Sgorghi. A tàcca me…a tàcca me.Sportivi geminiani e non solo iv vést la nuvitèe ? Qui dal Modena calcio i han avùu 'n’idea strepitosa,da quand a sam in B i han cambièe lo stemma storico, al post d’un uslèin bel ciunt i g'han méss un “canarein stilizzato” , mègher e patìi ch'al pèr l’uslein dal fredd. Meno mel che, nonostante il nuovo luk, i giallo-blu i vólen ch'l'è 'na belazza vérs al traguèrd e a srév un bel lavor s'is tiressén adrèe la Ferrari che ,in di ultm ann, tra gàmmi ch'el s'desfàn e confusioun coi muràtt , di traguerd la n'ha vést poch.

Sand.: Basta basta dagh un taj anca te. L'è ora ch'andàmma vérs cà .

Prémma però a voi mandèr un pensér a tott chi anzian , chel dànn e i ragazóo dl’Ucraina che ‘st’inveren i l’han passèe al fradd e con poch da magner perché i gh’iven i pèder o i marìi al frount a cumbàtter . Agh sam passèe anch nueter e per quall’è a dégh ch’as pól campèr anch al fradd e con la fam ma brisa seinza la libertèe.

Zemian av salutam e a m’arcmand :siate resilienti che , a Modna, a vol dir tgnìi bòta e sovratott, tgniv strecch a la piopa ch'l’è pò cla piopa elta e sàcca , pianteda in dl’umbreghel ed Modna e ch'l’as ciama Ghirlandeina.