Grande festa in centro storico con le maschere, il Giovedì Grasso non delude mai

Il percorso del calesse della Famiglia Pavironica tra la Stazione e il Municipio è stato come ogni anno una grande festa per la città, che vive una giornata di spensieratezza unica nel suo genere, Come giusto che sia secondo l'antico motto semel in anno licet insanire: il momento per impazzire a Modena è per forza quello del Giovedì Grasso.

Come da programma, la sfilata delle maschere tradizionali ha percorso via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, corso Cavour e via 3 Febbraio. Proseguirà in piazza Roma, via Farini, via Emilia centro, corso Canalgrande, via Mascherella, via Saragozza, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia centro, fino a giungere in piazza Grande da via Scudari, sul retro del Municipio.

Da qui le maschere geminiane sono salite nel palazzo per raggiungere il balcone che si affaccia su piazza Grande, da cui Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo si sono esibite nello Sproloquio. Dopo il saluto delle maschere ospiti dei territori vicini, seppur con qualche minuto di ritardo, centinaia a centinaia di modenesi e non hanno potuto assistere al discorso. Piazza Grande era affollata in ogni rdine di posti, così come affollate sono state le strade percorse dal corteo.

“Anche quest’anno è stata una grande festa per tanti modenesi, con numerose famiglie con bambini presenti, caratterizzata dal pieno ritorno alla normalità dopo le restrizioni legate al Covid. Una festa per la comunità nel segno dell’ironia, che ha rappresentato la chiave per interpretare i temi dell’attualità con un sorriso”, ha commentato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli dopo le celebrazioni in centro storico per il giovedì grasso di Carnevale, oggi, giovedì 16 febbraio, culminate col tradizionale sproloquio dal balcone del Municipio. “Anche quest’anno – ha aggiunto – ringraziamo, quindi, Sandrone e la Famiglia Pavironica e diamo appuntamento a tutti al 2024”.

Il sindaco ha ricordato pure il “valore degli interventi di restauro e riqualificazione in corso a Palazzo Solmi”: in un’area dell’edificio di via Emilia centro trasferita al Comune dal Demanio, infatti, nascerà la “Casa della Modenesità” in cui troveranno spazio enti e associazioni rappresentative delle tradizioni e dell’identità di Modena, tra cui la Società del Sandrone, “una vera e propria casa per diverse realtà”, ha sottolineato Muzzarelli.