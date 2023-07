VIDEO | Festival Filosofia e "Parola". Cacciari: "Va ripreso il dialogo e difeso il linguaggio proprio"

Il festivalfilosofia torna con quasi 200 appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema "parola". Oltre 50 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche: è ciò che propone la ventitreesima edizione del festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre in 40 luoghi delle tre città.