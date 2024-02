VIDEO | Hospice, assistenza e Ospedali di Comunità: ecco i piani di investimenti delle Aziende sanitarie modenesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

È un corposo Piano investimenti, da oltre 370 milioni di euro complessivi (di cui circa 93 milioni di PNRR e Piano Nazionale Coesione), quello delle tre aziende sanitarie modenesi. Prevede infatti, in tutti i distretti della provincia, interventi sulle strutture esistenti, nuove Case e Ospedali di Comunità, Hospice, lo spostamento delle Centrali Operative Territoriali nelle sedi definitive, l’apertura di altri Centri di Assistenza e Urgenza (CAU) e anche il nuovo Ospedale a Carpi, oltre a un importante investimento in termini di tecnologie biomediche e infrastrutture informatiche.

Grazie all’accesso a svariate fonti di finanziamento, dal PNRR a fondi statali, regionali e aziendali, sono numerosi i cantieri in corso pur in un contesto nazionale e internazionale di incremento dei costi legati al caro-materiali e all’inflazione.

Nel corso della seduta è stato sottolineato l’impegno e la collaborazione tra CTSS, Regione e Aziende sanitarie per potenziare la vicinanza e l’appropriatezza dei servizi, valorizzare le integrazioni sanitarie e sociali, e sostenere la presa in carico, con l’obiettivo di garantire la migliore offerta di servizi per la qualità della vita delle comunità.

Un ringraziamento, da parte di tutti, è stato espresso per il personale che opera nelle strutture della rete ospedaliera e territoriale.