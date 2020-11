VIDEO | Integrazione e multiculturalismo nel murales dell'R-Nord nel progetto "Artigiani del Reale"

"Artigiani del Reale" è il progetto, di Voice Off Modena in collaborazione con Il centro giovani happen Modena, che sviluppa una proposta culturale che interpreta i bisogni del quartiere e della città attraverso la creazione di percorsi laboratoriali artistici e partecipativi, che si rivolgono in particolare ai residenti dell’area periferica a Nord della Fascia Ferroviaria di Modena.

Si mira a descrivere con uno sguardo vivo e reale le storie di vita, migrazione, integrazione e multiculturalismo negli spazi pubblici e privati del quartiere.

I percorsi artistico-laboratoriali serviranno a restituire una narrazione nuova e diversa, dal quartiere alla città. Si è completato nei giorni scorsi un laboratorio partecipativo di pittura murale che ha coinvolto gruppi informali di giovani del quartiere. I ragazzi hanno sviluppato i contenuti realizzati sul muro antistante il centro giovani di R-nord dal Collettivo Fx assieme ad un gruppo di ragazzi del quartiere, che ha aderito al progetto.