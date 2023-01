VIDEO | Il museo entra in classe con i progetti di sperimentazione didattica

Questa mattina presso l'Istituto IPSIA Corni di Modena si è tenuto un evento didattico-culturale, relativo al progetto “Il Museo a portata di classe”, attivato dalla scuola stessa nell’anno scolastico in corso.

Nello specifico è stata rimessa in uso una fucina artigianale a carbon-coke, costruita utilizzando componenti della seconda metà del ‘900 e donata all’Istituto dal sig. Aurelio Canovi, ex studente dell’IPSIA Corni. “La sperimentazione didattica ha avuto come principale obiettivo quello di mostrare agli alunni come avveniva una fusione metallurgica prima dell’introduzione dei macchinari industriali computerizzati” spiega il prof. Gianluca Graziosi.