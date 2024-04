VIDEO | Niente più bicchieri usa e getta in via Gallucci: al via il progetto “Entra nel Loop”

Saranno 5mila e duecento i bicchieri di plastica rigida riutilizzabili in circolo tra sette locali di via Gallucci, una delle più movimentate di Modena, da venerdì 12 aprile. Una sperimentazione che punta ad eliminare i bicchieri monouso per provare a prevenire la produzione e ridurre l'abbandono di rifiuti restituendo, in questo modo, un certo decoro alla via.

Come funziona? I bicchieri, ognuno del valore di 1 euro, verranno consegnati al consumatore con la prima ordinazione e potranno essere conservati per ricordo oppure restituiti in uno qualsiasi dei locali aderenti (The Moreover, Pepe Street Food, Hops, Molto, Mr Brown, No Name e Picari) in cambio di un bicchiere pulito o di un “token”, un gettone da conservare e che potrà essere scambiato con un bicchiere pulito in occasione di una nuova consumazione.

