VIDEO | Nuova vita per lo storico Cinema Teatro Arena dopo la riqualificazione

Torna a splendere lo storico Cinema Teatro Arena che nel 1956 aprì per la prima volta le sue porte.

Un progetto voluto dalla proprietà - nella persona di Anna Maria Limongelli, vedova di Giulio Cuoghi che, insieme al fratello Fernando, gestiva il cinema - , iniziato circa dieci anni fa e realizzato con il supporto del Comune, in particolare dell'assessora all'urbanistica Anna Maria Vandelli e dell'assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. E che non si fermerà qui: per la proprietà si tratta infatti di un primo passo per il recupero e la rifunzionalizzazione dell'intero isolato.

Un percorso portato avanti da Nicolò Flace, nipote di Anna Maria, che si occuperà anche della parte di rassegna culturale.